Inundaciones devastadoras en Nepal y China: más de 1.300 desaparecidos de 30 países

FOTO: Inundaciones repentinas en Nepal y China dejan desaparecidos de más de 30 países

Las inundaciones repentinas en la región fronteriza entre China y Nepal, desatadas por el colapso de un glaciar en el Tíbet, han causado una tragedia de grandes proporciones. Hasta ahora, se reportaban más de 160 fallecidos y más de 1.300 personas desaparecidas, entre las cuales se encuentran numerosos extranjeros que se encontraban en la zona por turismo o peregrinación a lugares sagrados del hinduismo.

La variación en la cifra de desaparecidos se debe a diferentes métodos de recopilación de datos, la falta de coordinación entre los organismos involucrados en el rescate y las dificultades para verificar la información. Mientras tanto, las labores de rescate se complican por las condiciones del terreno y el clima.

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???????? TRAGEDIA EN NEPAL

El desbordamiento de un lago glaciar que habría destruido una represa derivó en una inundación con escenas apocalípticas donde agua, lodo y piedras arrasaron con todo a su paso: poblados, zonas rurales y construcciones e infraestructuras importantes (1/3) pic.twitter.com/sYF4QSkIYA — David Ordaz (@david_ordaz) August 26, 2026

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Nepal

Las autoridades policiales en Nepal informaron que al menos 165 personas han perdido la vida y 826 están reportadas como desaparecidas. El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia indicó que entre los desaparecidos hay 113 turistas nepalíes y 85 miembros de las fuerzas de seguridad. Además, se reportan 161 residentes de la zona afectada, que incluye los distritos de Rasuwa y Nuwakot.

Por otro lado, la Junta Nacional de Turismo de Nepal comunicó que 517 extranjeros están entre los desaparecidos, lo que incrementa la preocupación internacional sobre la situación.

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LAMENTABLEMENTE NO ES IA.



??NEPAL: El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos pic.twitter.com/PikXseDcD5 — El Viejo Libertario. (@ViejoLibertario) August 26, 2026

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China

En el lado chino, la prensa estatal reportó la muerte de al menos tres personas y la desaparición de 558 en el condado de Gyirong, en el Tíbet. De esos desaparecidos, 260 son extranjeros. Además, se ha informado que cerca de 100 ciudadanos chinos también están desaparecidos del lado nepalí, según el Ministerio de Exteriores de China.

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?? | Crisis en Nepal



Así fue como la inundación arrasó la zona fronteriza entre China y Nepal, destruyendo varias ciudades y una represa que se encontraba en construcción. pic.twitter.com/abVP2oBTtv — Mia ?? (@Mialygosa) August 26, 2026

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India

La junta de turismo de Nepal también reveló que 179 de los desaparecidos son de India, muchos de los cuales se encontraban en peregrinación hacia el monte Kailash, un sitio sagrado para los hindúes.

Estados Unidos

Las autoridades indicaron que 65 ciudadanos de Estados Unidos están entre los desaparecidos.

Malasia

Se reportaron 51 malasios desaparecidos.

Ucrania

Entre los 53 ucranianos considerados desaparecidos, 46 son turistas con quienes las autoridades han perdido contacto.

Australia

Las autoridades australianas informaron que 35 de sus ciudadanos están desaparecidos.

Reino Unido

La junta de turismo de Nepal ha reportado que 33 ciudadanos del Reino Unido también están desaparecidos.

Canadá

Un total de 25 canadienses están entre los desaparecidos.

Corea del Sur

Nueve ciudadanos surcoreanos, que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal, están desaparecidos.

Singapur

Ocho ciudadanos de Singapur también se encuentran en paradero desconocido.

Alemania

Ocho turistas alemanes están entre los desaparecidos.

Rusia

Ocho rusos también están reportados como desaparecidos.

Sudáfrica

Seis sudafricanos están entre los desaparecidos.

Letonia

Seis turistas letones también están desaparecidos.

Japón

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, expresó su preocupación por cinco ciudadanos japoneses desaparecidos.

Nueva Zelanda

Cinco neozelandeses están entre los desaparecidos.

Francia

Cuatro franceses también están reportados como desaparecidos.

Bélgica

Tres belgas están entre los desaparecidos.

España

Tres ciudadanos españoles se encuentran desaparecidos.

Otros países

Además, se reporta que dos personas de Italia, Kazajistán, Portugal, Irlanda y Países Bajos están desaparecidas. Asimismo, hay diez personas más, una de cada uno de los siguientes países: Bielorrusia, Finlandia, Hungría, Israel, Lituania, Filipinas, Bulgaria, Suiza, Serbia y Suecia que también están desaparecidas.

La situación sigue evolucionando y las autoridades continúan trabajando arduamente para localizar a los desaparecidos.