Denuncian filtraciones en allanamientos a presos acusados de narcotráfico en Buenos Aires

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Tras la denuncia presentada por un grupo de reclusos contra otros internos del Pabellón número 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela por delitos como extorsión y narcotráfico, se ha desatado un nuevo escándalo. Se ha revelado que los implicados habrían sido alertados, horas antes, sobre un inminente allanamiento, permitiéndoles esconder tanto las drogas como los dispositivos de internet en otras áreas del penal.

Fuentes cercanas a los denunciantes informaron al medio Policiales Ahora que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela está en el centro de la controversia, debido a la supuesta filtración del dato sobre el operativo. Por esta razón, los reclusos han solicitado que la investigación sea transferida a otra UFI de turno en Quilmes.

Los denunciantes afirman haber observado, en ocasiones anteriores, que las autoridades carcelarias involucradas habrían recibido alertas sobre denuncias similares, lo que sugiere una posible complicidad con los internos de la organización conocida como "La Comitiva" o "Los Limpiezas y mantenimiento", quienes son ex miembros de fuerzas de seguridad recluidos en el pabellón 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

En la denuncia, se detalla que el 25 de agosto, alrededor de las 9:30, integrantes de "La Comitiva" anunciaron que iba a realizarse un allanamiento. Según relatan, durante la mañana se observaron movimientos sospechosos de empleados del servicio penitenciario, quienes conversaban en voz baja con los internos.

Los denunciantes afirmaron que los miembros de "La Comitiva" instaron a los demás a ocultar las drogas y los equipos de internet antes de la llegada de las autoridades. "Alrededor de las 12:00, pidieron que comenzaran a sacar la droga y llevarla al jefe del pabellón número 3 para que la ocultara", indicaron.

Ante esta situación, un correo electrónico fue enviado a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires alrededor de las 12:31, exponiendo lo sucedido. Sin embargo, el allanamiento se llevó a cabo a las 18:34, horas después de que se filtrara la información, lo que permitió que se ocultaran las pruebas.

La denuncia también menciona que cinco autoridades de la unidad carcelaria fueron identificadas y denunciadas, ya que se les acusa de formar parte de un esquema de corrupción en connivencia con los reclusos. En el pasado, se había denunciado la existencia de un grupo que comercializaba drogas dentro del penal, generando un ambiente de violencia y hostigamiento hacia otros detenidos.

Uno de los puntos más alarmantes es la posible filtración de información sobre procedimientos judiciales, que podría haber impedido la obtención de evidencia. Los denunciantes subrayan que el sistema judicial debería haber actuado de manera diferente, con el allanamiento precediendo a las citaciones a declarar.

Los internos también han expresado su preocupación por la posible complicidad entre las autoridades carcelarias y la UFI 9, sugiriendo que las filtraciones de información se producen regularmente, lo que permite que los reclusos operen con impunidad dentro del penal. Los denunciantes han reiterado su solicitud de que la UFI 9 sea apartada de la investigación.