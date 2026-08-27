Conflictos en Oriente Medio: Potencias buscan soluciones ante la guerra con Irán

FOTO: Potencias regionales buscan una salida a la guerra con Irán y otras noticias en Oriente Medio

JERUSALÉN — Las potencias en la región están intentando encontrar una solución a la guerra con Irán, mientras se informa sobre un nuevo ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz. En este contexto, Teherán ha rechazado las recientes sanciones impuestas por Washington.

Por otro lado, un tribunal de Jerusalén absolvió a un individuo acusado de agredir a una monja católica, pero le impuso varios años de hospitalización psiquiátrica tras el ataque que generó una condena internacional.

Los bombardeos de Israel en Gaza han sido objeto de fuertes críticas por parte del principal diplomático encargado de supervisar el alto el fuego en el enclave palestino, mediado por Estados Unidos.

A continuación, se presentan los últimos acontecimientos relacionados con la guerra con Irán y otros sucesos en Oriente Medio.

Corte ordena hospitalización psiquiátrica para acusado de ataque a monja

Un juez del Tribunal de Magistrados de Jerusalén absolvió a un hombre acusado de agredir a una monja católica, aceptando la defensa de demencia, y ordenó su internación en un hospital psiquiátrico por un periodo de hasta seis años.

La violenta agresión a una religiosa en abril, mientras caminaba por la Ciudad Vieja de Jerusalén, ha conmocionado a Israel y a sus diversas comunidades cristianas, que han denunciado un aumento del acoso.

Petrolero atacado en el estrecho de Ormuz

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó el jueves que recibió un aviso sobre un petrolero que fue alcanzado por un proyectil desconocido en la estratégica vía marítima, que ha sido crucial en las negociaciones durante la guerra con Irán.

Según la UKMTO, la embarcación fue golpeada el martes en las aguas entre Omán e Irán, provocando un incendio. Afortunadamente, la tripulación está a salvo y no se han reportado daños ambientales.

Este ataque resalta el peligro constante que enfrentan las embarcaciones en esta ruta, que permanece bajo un estricto control iraní. A pesar de los esfuerzos para gestionar el tráfico marítimo, Irán ha disparado en varias ocasiones contra buques que intentan cruzar el estrecho.

Esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra

Pakistán anunció el jueves que continúa con sus gestiones diplomáticas para resolver la crisis entre Estados Unidos e Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, confirmó que la reciente visita del mariscal de campo Asim Munir a Teherán tenía como objetivo revitalizar el memorando de entendimiento firmado en junio.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, también ha mantenido conversaciones diplomáticas con sus homólogos de Turquía y Egipto, según Andrabi. Además, se espera la llegada del jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a Teherán para discutir la reducción de tensiones y facilitar el diálogo.

A pesar de estos esfuerzos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene un calendario para finalizar el conflicto, que se extenderá por seis meses este viernes, y destacó que cree que su país está "ganando por mucho".

Irán califica las sanciones de Estados Unidos de "pura parodia"

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, criticó el miércoles la coalición formada por Estados Unidos con Bahréin, país que describió como de "prácticamente ningún intercambio económico significativo con Irán".

El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, agradeció a China por rechazar las políticas estadounidenses de sanciones contra la República Islámica.

A principios de semana, Teherán advirtió que respondería con firmeza a la ampliación de las sanciones estadounidenses, incluyendo medidas contra países que cooperen con Washington.

Ataques israelíes en Gaza bajo la lupa internacional

Nickolay Mladenov, jefe de la Junta de Paz de Trump, expresó el miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la discrepancia entre lo acordado y lo que ocurre en el terreno es el mayor riesgo para el proceso de paz en Gaza.

Los ataques israelíes han continuado a pesar de un alto el fuego frágil, con un reciente ataque que resultó en muertes y heridos en el sur de Gaza. La viceembajadora de Israel ante la ONU, Noa Furman, reafirmó el compromiso de Israel con el plan de paz, condicionando la reconstrucción de Gaza al desarme de Hamás.

La guerra en Gaza fue desencadenada por un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó miles de víctimas. La ofensiva de Israel ha resultado en un alto número de muertes en la Franja, según el Ministerio de Salud gazatí.