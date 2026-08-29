Dolly Parton: ¿Una feminista encubierta en la música country?

FOTO: ¿Era Dolly Parton feminista? Ella no lo diría, pero sus fans lo vieron en su vida y sus letras

En la portada de enero de 1987 de Ms., revista cofundada por la influyente feminista Gloria Steinem, se destacaron 12 Mujeres del Año, entre las cuales brillaba Dolly Parton, sonriendo con su característico encanto. La superestrella del country, quien falleció recientemente a los 80 años, nunca se declaró feminista y rechazaba la etiqueta cuando le era propuesta, así como evitaba definiciones políticas.

A pesar de esto, para sus seguidores, los logros y decisiones de Parton revelan una fuerte independencia. Sus letras, llenas de mensajes empoderadores, dejan entrever sus creencias y valores. Aunque no se identificara como feminista, sus admiradoras han reclamado su legado como tal con cariño.

Por ejemplo, Lynn Melnick, autora de un libro sobre el impacto de las canciones de Parton en su vida, argumenta que la cantante nunca afirmó ser feminista, pero lo demostró a través de sus acciones y su música. "Ella nos mostró su feminismo sin necesidad de declararlo", afirma Melnick.

En el Newport Folk Festival de 2019, Dolly Parton provocó vítores al interpretar "Just Because I’m a Woman", donde abordó el doble rasero que enfrentan las mujeres. Sus comentarios, dirigidos a la audiencia femenina, reflejan su conexión con los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad.

El impacto de Parton ha sido reconocido incluso por figuras prominentes del feminismo. Gloria Steinem destacó que su estilo extravagante y su habilidad para utilizar su imagen a favor de otras mujeres la convierten en un símbolo del empoderamiento femenino. "Si el feminismo significa que cada una de nosotras encuentre su poder único y ayude a otras mujeres a hacer lo mismo, Dolly Parton sin duda ha hecho ambas cosas", afirmó Steinem.

Las letras de Parton abordaron temas como la igualdad salarial, la justicia reproductiva y el embarazo adolescente, reflejando preocupaciones feministas. Canciones como "9 to 5", escrita para la película del mismo nombre, tratan sobre el empoderamiento en el ámbito laboral y la lucha contra el machismo.

Además, temas como la cosificación y la autoaceptación se encuentran presentes en su música. La canción "The Bargain Store" habla sobre el valor de las mujeres, mientras que "Down from Dover" aborda la realidad de las madres solteras, un tema tabú en su época.

Por otro lado, su estilo personal y su capacidad de jugar con su imagen también han sido vistas como un acto feminista. Caryn Rose menciona que Dolly Parton supo cómo utilizar su apariencia a su favor, desafiando las expectativas de género en un contexto que a menudo las limitaba.

En resumen, aunque Dolly Parton no se autodenominó feminista, su vida y obra han resonado profundamente en el movimiento feminista, convirtiéndola en un ícono para muchas mujeres que se identifican con su mensaje de empoderamiento y libertad.