Descubren un enorme reservorio de hielo oculto bajo las montañas de Utah

Un equipo de investigadores de la Universidad de Utah descubrió un sorprendente reservorio de hielo oculto bajo las montañas de Utah. Este glaciar, ubicado bajo las rocosas laderas del Monte Timpanogos, se compone de aproximadamente un 83% de hielo, lo que equivale a suficiente agua congelada para llenar 600 piletas olímpicas. Este hallazgo se realizó mediante mediciones de gravedad que permitieron mapear el glaciar enterrado en tres dimensiones.

Los investigadores destacaron que estos glaciares rocosos, que a menudo se confunden con campos de rocas sueltas, pueden contener grandes cantidades de hielo bajo su superficie. La investigación se centró en el glaciar Timpanogos, uno de los más grandes del estado, y se basó en dos estudios que analizan su formación y la cantidad de hielo que alberga.

Utilizando un gravímetro de alta precisión, el equipo llevó a cabo una serie de mediciones en 232 puntos distribuidos en una cuadrícula sobre el glaciar. Estos datos permitieron detectar diferencias en la densidad entre la roca circundante y el hielo enterrado, lo que facilitó la estimación de la forma y el grosor del glaciar oculto.

El profesor Michael Thorne, uno de los supervisores de la investigación, explicó que "hay una gran diferencia en la densidad entre la roca que compone el Monte Timpanogos y el hielo mucho menos denso que se encuentra en el glaciar rocoso adyacente". A medida que se midió la aceleración gravitacional sobre el glaciar, se observó una disminución significativa en áreas donde el hielo es más grueso.

Los investigadores también desarrollaron un nuevo modelo matemático que describe cómo estos glaciares se forman. Según sus hallazgos, los desprendimientos de rocas juegan un papel crucial al cubrir la nieve persistente, ayudando a preservar el hielo durante miles de años. Este fenómeno sugiere que los glaciares rocosos no son remanentes de la última Edad de Hielo, sino reservorios de agua congelada que se formaron en los milenios posteriores.

Los resultados de este estudio no solo son significativos para Utah, donde se identificaron 836 glaciares rocosos a través de imágenes satelitales, sino que también sugieren que a nivel mundial, se estima que los aproximadamente 50,000 glaciares rocosos podrían contener colectivamente alrededor de 48 gigatoneladas de agua, suficiente para llenar 400,000 piletas olímpicas. Dentro de Utah, se estima que estos glaciares podrían albergar alrededor de 1 gigatonada de agua.

La investigación, titulada "El contenido interno de hielo del glaciar rocoso Timpanogos, Utah, EE. UU., a partir de la inversión bayesiana en 3D de datos de gravedad", fue publicada el 26 de agosto en el Journal of Geophysical Research. Un segundo estudio relacionado, que explora la adición de masa al glaciar, fue publicado el 2 de abril de 2026 en Geophysical Research Letters.