Los tratamientos más efectivos para aliviar el dolor de la artritis de rodilla según 10,000 pacientes

Un análisis exhaustivo de 139 ensayos clínicos, que involucró a casi 10,000 personas, reveló que algunos de los tratamientos más simples pueden ser los más efectivos para aliviar el dolor de la artritis de rodilla. Según este estudio, publicado en la revista PLOS One, las rodilleras se posicionaron como la opción más eficaz en la reducción del dolor, la rigidez y los problemas de movilidad.

La investigación, liderada por Yuan Luo del Primer Hospital del Pueblo de Neijiang, China, destacó que la terapia acuática mostró resultados especialmente positivos para el dolor, mientras que el ejercicio regular mejoró de manera constante tanto el dolor como la función física. En contraste, enfoques más tecnológicos, como el ultrasonido, generalmente tuvieron un rendimiento inferior.

La osteoartritis de rodilla (OAK) es una afección articular común que afecta a millones de adultos mayores, causando dolor persistente, rigidez y dificultades para moverse, lo que a menudo complica las actividades cotidianas. Aunque muchos pacientes son tratados con medicamentos antiinflamatorios, estos pueden presentar riesgos gastrointestinales y cardiovasculares, lo que ha aumentado el interés por tratamientos que alivien los síntomas sin depender de fármacos.

Comparación de 12 tratamientos para la osteoartritis de rodilla

Para determinar cuáles terapias no farmacológicas son más efectivas, los investigadores analizaron la evidencia de 139 ensayos clínicos que evaluaron 12 enfoques diferentes, incluyendo terapia láser, estimulación eléctrica, rodilleras, plantillas, cinta de kinesiología, terapia acuática, ejercicio y ultrasonido.

En lugar de examinar cada tratamiento por separado, el equipo utilizó un meta-análisis de red, un método que permite comparar múltiples terapias a través de diferentes ensayos y estimar cómo se desempeña cada una en relación a las demás.

Las rodilleras destacan en los resultados

Las rodilleras se asociaron con reducciones significativas en el dolor y la rigidez, así como con mejoras en la función física. La hidroterapia, que incluye ejercicios o tratamientos en agua tibia, resultó ser especialmente efectiva para reducir el dolor. El ejercicio regular también demostró beneficios consistentes, ayudando a mejorar tanto el dolor como la función física.

Si bien algunos tratamientos más avanzados, como la terapia láser de alta intensidad y la terapia de ondas de choque, mostraron beneficios en ciertas áreas, el ultrasonido repetidamente se ubicó cerca del final en las comparaciones de tratamiento.

Los tratamientos simples pueden tener ventaja

Los hallazgos sugieren que las terapias relativamente simples y accesibles pueden ser algunas de las opciones más efectivas para manejar la osteoartritis de rodilla sin medicamentos. Sin embargo, los investigadores advierten que los rankings no son definitivos, ya que los 139 estudios variaron en su diseño; algunos incluyeron grupos relativamente pequeños de participantes y las duraciones de tratamiento variaron considerablemente, lo que dificulta determinar con precisión cuál terapia es realmente la mejor.

A pesar de estas limitaciones, los autores concluyeron que las terapias físicas parecen prometedoras para la OAK y podrían ofrecer alternativas útiles a los medicamentos antiinflamatorios. Se necesitarán investigaciones futuras para determinar si combinar tratamientos produce resultados aún mejores y cuáles enfoques ofrecen los mayores beneficios en relación con su costo.

Los autores afirmaron: "Las rodilleras, la hidroterapia y el ejercicio son las terapias no farmacológicas más efectivas para la osteoartritis de rodilla. Reducen el dolor y mejoran la movilidad sin los riesgos gastrointestinales o cardiovasculares asociados a los medicamentos comunes para el dolor. Los pacientes y clínicos deberían priorizar estas opciones basadas en evidencia".

Además, señalaron: "Nuestro análisis de casi 10,000 pacientes revela que terapias simples y accesibles como el uso de rodilleras y ejercicios acuáticos superan a opciones de alta tecnología como el ultrasonido. Esto podría cambiar las pautas clínicas para enfocarse en intervenciones más seguras y de menor costo".