Rosario Central presentó "La Calesita", su nueva tercera camiseta para 2026
La prenda fue diseñada en homenaje al centenario del Gigante de Arroyito. Tiene un valor de $119.900 y estará disponible desde este miércoles en los locales oficiales y casas de deportes.
16/09/2026 | 07:19Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La camiseta está confeccionada en tejido Jacquard de poliéster.
Rosario Central presentó junto su tercera camiseta de la temporada 2026, denominada “La Calesita”, con la que completa la colección creada por el centenario del Gigante de Arroyito.
El diseño toma como referencia la histórica bandera que caracteriza a las tribunas del estadio. La prenda es de color petróleo oscuro y presenta un gráfico inspirado en las butacas del Gigante, con una perspectiva que parte desde el centro y se extiende hacia la parte inferior.
La camiseta está confeccionada en tejido Jacquard de poliéster y cuenta con escudos bordados de alta resolución. También incluye una etiqueta de autenticidad con detalles que se revelan bajo luz UV, mientras que el conjunto se completa con short a tono y medias amarillas.
“La Calesita” estará disponible desde este miércoles 16 de septiembre en las tiendas oficiales de Rosario Central y en casas de deportes de todo el país. La camiseta tiene un valor de $119.900 y el short cuesta $79.900.
Lectura rápida
¿Qué camiseta presentó Rosario Central? La camiseta presentada es la tercera de la temporada 2026, denominada “La Calesita”.
¿Quiénes colaboraron en el diseño de la camiseta? La camiseta fue presentada por Rosario Central junto a Le Coq Sportif.
¿Cuándo estará disponible la camiseta? La camiseta estará disponible desde el miércoles 16 de septiembre.
¿Dónde se podrá comprar la camiseta? Estará disponible en las tiendas oficiales de Rosario Central y en casas de deportes de todo el país.
¿Cuál es el precio de la camiseta y el short? La camiseta cuesta $119.900 y el short $79.900.