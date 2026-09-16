Rosario Central presentó "La Calesita", su nueva tercera camiseta para 2026

FOTO: La camiseta está confeccionada en tejido Jacquard de poliéster.

Rosario Central presentó junto su tercera camiseta de la temporada 2026, denominada “La Calesita”, con la que completa la colección creada por el centenario del Gigante de Arroyito.

El diseño toma como referencia la histórica bandera que caracteriza a las tribunas del estadio. La prenda es de color petróleo oscuro y presenta un gráfico inspirado en las butacas del Gigante, con una perspectiva que parte desde el centro y se extiende hacia la parte inferior.

La camiseta está confeccionada en tejido Jacquard de poliéster y cuenta con escudos bordados de alta resolución. También incluye una etiqueta de autenticidad con detalles que se revelan bajo luz UV, mientras que el conjunto se completa con short a tono y medias amarillas.

“La Calesita” estará disponible desde este miércoles 16 de septiembre en las tiendas oficiales de Rosario Central y en casas de deportes de todo el país. La camiseta tiene un valor de $119.900 y el short cuesta $79.900.