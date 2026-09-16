Mataron a una mujer en su casa de Fray Luis Beltrán: días atrás la habían allanado por drogas

Una mujer de 29 años fue asesinada durante la madrugada de este miércoles en el interior de su vivienda de Fray Luis Beltrán. La víctima había sido allanada días atrás en el marco de una investigación por drogas y su pareja se encuentra detenida por una causa vinculada a estupefacientes, un dato que en la escena señalaron como central a la hora de iniciar la investigación.

El crimen ocurrió alrededor de las 0.30 en una casa de Saavedra al 900. La víctima fue identificada como Ayelén Noemí Ramos, de 29 años.

Ramos fue encontrada dentro de una de las habitaciones de la vivienda con una herida en el pecho. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió al lugar y constató su fallecimiento.

En la escena, los investigadores encontraron cinco vainas servidas en un patio interno, junto a una ventana de la habitación en la que estaba la mujer. Ese sector quedó bajo análisis de los peritos para intentar reconstruir la mecánica del ataque.

En la vivienda se encontraban los dos hijos de Ramos, de 12 y 14 años. Los menores escucharon las detonaciones.

Las primeras informaciones incorporadas a la pesquisa indican que dos personas habrían llegado al lugar a bordo de una motocicleta de baja cilindrada, tipo 110 y de color oscuro. Por el momento, los sospechosos no fueron identificados.

El homicidio se produjo pocos días después de que la vivienda fuera allanada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). En ese procedimiento se habían secuestrado estupefacientes y Ramos había sido trasladada.

Además, la pareja de la víctima, identificada como Norberto N., permanece detenida en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.

Por el momento, no se informó oficialmente si existe una vinculación entre aquella investigación por estupefacientes y el asesinato. Esa circunstancia forma parte del contexto que ahora deberán analizar los investigadores para determinar el móvil del ataque.

La Fiscalía dispuso distintas medidas durante las primeras horas de la investigación. Entre ellas se encuentra el secuestro del teléfono celular de Ramos, cuyo contenido podría resultar relevante para reconstruir sus últimos contactos y avanzar en la identificación de los autores del crimen.