Rosario amaneció con frío: cómo seguirá el clima durante este miércoles
La ciudad registró 7,8°C a las 6 y una sensación térmica de 4,8°C. El SMN prevé una máxima de 21°C, sin lluvias y con cielo algo nublado durante la jornada.
16/09/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.
Rosario comenzó este miércoles con 7,8°C, sensación térmica de 4,8°C y cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad era del 84%, con viento del Este a 19 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.
Durante la jornada se espera una mínima de 6°C y una máxima de 21°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche, sin probabilidad de precipitaciones.
Para los próximos días, las temperaturas irán en ascenso: el jueves se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima, mientras que el viernes llegará a 25°C. El sábado alcanzará 26°C y el domingo será el día más cálido, con una máxima prevista de 28°C.
Lectura rápida
¿Qué temperatura tuvo Rosario el miércoles?
Rosario tuvo una temperatura de 7,8°C el miércoles.
¿Quién proporcionó el informe meteorológico?
El informe fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Qué se espera para el jueves?
Se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima para el jueves.
¿Cómo estará el cielo durante la jornada?
El cielo estará algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche.
¿Cuándo será el día más cálido?
El día más cálido será el domingo, con una máxima prevista de 28°C.