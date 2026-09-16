En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario amaneció con frío: cómo seguirá el clima durante este miércoles

La ciudad registró 7,8°C a las 6 y una sensación térmica de 4,8°C. El SMN prevé una máxima de 21°C, sin lluvias y con cielo algo nublado durante la jornada.

16/09/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este miércoles con 7,8°C, sensación térmica de 4,8°C y cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad era del 84%, con viento del Este a 19 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera una mínima de 6°C y una máxima de 21°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Para los próximos días, las temperaturas irán en ascenso: el jueves se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima, mientras que el viernes llegará a 25°C. El sábado alcanzará 26°C y el domingo será el día más cálido, con una máxima prevista de 28°C.

Lectura rápida

¿Qué temperatura tuvo Rosario el miércoles?
Rosario tuvo una temperatura de 7,8°C el miércoles.

¿Quién proporcionó el informe meteorológico?
El informe fue proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué se espera para el jueves?
Se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima para el jueves.

¿Cómo estará el cielo durante la jornada?
El cielo estará algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche.

¿Cuándo será el día más cálido?
El día más cálido será el domingo, con una máxima prevista de 28°C.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf