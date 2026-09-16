Rosario amaneció con frío: cómo seguirá el clima durante este miércoles

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Rosario comenzó este miércoles con 7,8°C, sensación térmica de 4,8°C y cielo despejado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad era del 84%, con viento del Este a 19 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera una mínima de 6°C y una máxima de 21°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Para los próximos días, las temperaturas irán en ascenso: el jueves se esperan 12°C de mínima y 24°C de máxima, mientras que el viernes llegará a 25°C. El sábado alcanzará 26°C y el domingo será el día más cálido, con una máxima prevista de 28°C.