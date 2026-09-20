Actividades imperdibles para celebrar la llegada de la Primavera en Buenos Aires

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) – El Día de la Primavera marca el comienzo de una estación llena de color y vitalidad, y la Ciudad de Buenos Aires tiene preparadas numerosas actividades para quienes desean disfrutar de este renovado ambiente. Este evento, que se celebra cada 21 de septiembre, invita a salir y aprovechar las agradables temperaturas que dan la bienvenida a la primavera.

A continuación, se presentan cinco propuestas para disfrutar del inicio de esta estación, ideal para recargar energías al aire libre.

El Rosedal de Palermo, un lugar clásico que nunca pasa de moda

El Rosedal de Palermo es uno de los destinos preferidos para quienes buscan disfrutar de la primavera. Este emblemático jardín, ubicado dentro del Parque 3 de Febrero, alberga miles de variedades de rosas que, durante su floración, convierten el lugar en uno de los más coloridos de la ciudad.

La entrada es gratuita y permite recorrer casi cuatro hectáreas de esplendor, que incluyen el Puente Griego, el anfiteatro, el Patio Andaluz y el Jardín de los Poetas. El acceso se realiza por la avenida Presidente Pedro Montt, aunque se recomienda verificar su apertura en caso de lluvias o vientos fuertes.

El Planetario se prepara para ponerle música a la Ciudad

El Planetario Galileo Galilei también será parte de las celebraciones, ofreciendo una jornada gratuita de música y divulgación científica entre las 14 y las 18 horas, en coincidencia con el Día del Estudiante.

A partir de las 14, se presentará Vinilos en la Vereda, un proyecto cultural itinerante que traerá su Kombi DJ Truck con una variada selección musical que abarca géneros como funk, soul, cumbia y rock. A las 15, la doctora en Ciencias Físicas Estefanía Coluccio Leskow ofrecerá la charla Del Big Bang a la Primavera Cósmica, y a las 16, los asistentes podrán observar el Sol mediante una caja solar, sin necesidad de inscripción previa.

Otro clásico: el Jardín Japonés

El Jardín Japonés se presenta como un refugio en la Capital Federal, lleno de senderos, puentes y espejos de agua que albergan peces. Este espacio ofrece la oportunidad de participar en el Toque de Campana, una actividad relacionada con el budismo que busca la renovación y purificación personal. La actividad se desarrollará entre las 10 y las 18 horas, en el sector Campanario, y la entrada tiene un costo de $8.000 para residentes con DNI y $24.000 para no residentes, con acceso gratuito para menores de 12 años y mayores de 65.

Festival TMH Primavera

El Parque Los Andes, situado en Av. Corrientes y Jorge Newbery, será el escenario del Festival TMH Primavera, un evento al aire libre que contará con la participación de artistas consagrados y emergentes de la escena nacional, como Rochi Igarzábal, Chule, El Vecino, DJ After, Santi Sáez, Joaco Burgos, Fede Mestre, Fran Rizzaro, Valen Olguín, Campedrinos, Flor Álvarez, Max Carra y Roze. La entrada será libre y gratuita.

La Bomba de Tiempo

En la Ciudad Cultural Konex, La Bomba de Tiempo celebrará la llegada de la primavera con un espectáculo especial por el Día del Estudiante, destinado a todas las edades. Los asistentes que compren entradas online con tarjetas Galicia Visa disfrutarán de un 20% de descuento.

Esta diversidad de actividades ofrece a los porteños y visitantes una oportunidad única para disfrutar de la primavera en un ambiente festivo y lleno de energía.