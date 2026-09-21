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Rosario arranca la primavera con viento: cómo seguirá el lunes

El servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento, una máxima de 20°C y ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h, sin lluvias previstas.

21/09/2026 | 06:44Redacción Cadena 3 Rosario

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Rosario comenzó este lunes 21 de septiembre con 11,4°C, cielo despejado y una humedad del 77%. El viento sopla del sudoeste a 15 km/h y la visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que durante la tarde estará ventoso. La temperatura máxima llegará a 20°C, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por viento para Rosario. Durante la mañana las ráfagas podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h, mientras que hacia la tarde el viento continuará, aunque con menor intensidad.

El martes habrá un marcado descenso térmico, con 6°C de mínima y 17°C de máxima. Luego, las temperaturas volverán a subir: el jueves se esperan 27°C y entre viernes y domingo las máximas se ubicarán entre 25 y 26°C.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario el 21 de septiembre?
Se registró una temperatura de 11,4°C.

¿Quién emite el alerta amarillo por viento?
El alerta amarillo es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuáles son las temperaturas mínimas y máximas esperadas para el martes?
Se esperan 6°C de mínima y 17°C de máxima.

¿Qué condiciones climáticas se anticipan para la tarde del 21 de septiembre?
Se anticipa que estará ventoso con una temperatura máxima de 20°C.

¿Cuándo se espera un aumento en las temperaturas?
Se espera un aumento en las temperaturas el jueves con 27°C y entre 25 y 26°C entre viernes y domingo.

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