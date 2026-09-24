Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.45 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 35°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El sábado 26, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, manteniendo el cielo claro. El domingo 27, se anticipa un leve descenso, con mínima de 21° y máxima de 29°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 28, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 28°, también con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29, la mínima será de 16° y la máxima de 22°, continuando con la tendencia de precipitaciones ligeras.