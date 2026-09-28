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Condenan a cinco militares por la muerte de un aspirante a soldado en San Luis

La víctima fue identificada como José Javier Bechis, de 19 años. La muerte fue en noviembre de 2019 en una práctica de tiro del Ejército.

28/09/2026 | 20:15Redacción Cadena 3

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Condenan a cinco militares por la muerte de un aspirante a soldado en San Luis

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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- La justicia condenó a cinco personas, entre ellas cuatro integrantes del Ejército Nacional y un aspirante a soldado voluntario, por la muerte de un joven conscripto durante una práctica de tiro en un polígono de San Luis.

El fallecido, José Javier Bechis, tenía 19 años y perdió la vida en noviembre de 2019 en la localidad de Salinas del Bebedero, según lo reportado por el sitio Fiscales.

En el momento del incidente, alrededor de 50 aspirantes a soldados voluntarios estaban realizando ejercicios con fusiles FAL. La investigación reveló que el disparo que causó la muerte salió del arma de otro aspirante, quien había recibido el fusil sin que se detectara que aún contenía una munición en la recámara.

Las condenas se dictaron para el sargento Carlos Gustavo Lebrón, el cabo primero Sergio David Winter Morán y el cabo Enrique Martín Zárate, quienes incumplieron funciones específicas durante la práctica. Lebrón y Winter Morán recibieron un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de reglamentos, mientras que Zárate fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial.

En mayo, la jueza federal Gretel Diamante aprobó un acuerdo de juicio abreviado con Elías Luciano Muñoz y Alejandro Agustín Díaz Garro, quienes reconocieron su responsabilidad penal. Muñoz, que contaba con 18 años al momento del incidente, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por manipulación imprudente del fusil, además de ser inhabilitado por cinco años para usar armas de fuego.

Díaz Garro, quien era teniente del Ejército, director de tiro y máxima autoridad de la jornada, también recibió la misma pena de prisión y una inhabilitación de seis años por omisiones de seguridad y supervisión en su función.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Luis?
Un aspirante a soldado murió durante una práctica de tiro en un polígono.

¿Quién fue la víctima?
La víctima fue José Javier Bechis, de 19 años.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió en noviembre de 2019.

¿Quiénes fueron condenados?
Cinco militares, entre ellos un sargento y dos cabos, fueron condenados.

¿Qué penas recibieron?
Las penas varían de un año de prisión en suspenso a dos años y diez meses, además de inhabilitaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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