Colores de pintura: Hidden Gem y Adirondack Blue son los favoritos en EE.UU.

Elegir un color de pintura es una de las decisiones más importantes en diseño, y esto genera una gran presión para acertar, especialmente al optar por tonos audaces y no neutros. En este sentido, el último informe de Behr ofrece una excelente fuente de inspiración al examinar sus colores más vendidos en todo el país hasta la fecha, excluyendo los neutros, y destacar a dos grandes ganadores: Hidden Gem (el color del año 2026 de Behr) y Adirondack Blue.

La responsable de color de Behr, Kayla Kratz, comentó: "El color ha vuelto de una manera significativa". En 2025, los tonos azules lideraron en el 64% de los estados, pero este año, el verde ha tomado ese mismo porcentaje, con Hidden Gem dominando en más estados que cualquier otro color no neutro.

Además de recibir un impulso publicitario como color del año, Kratz especuló que la popularidad de Hidden Gem se debe a su hermosa ambigüedad. "Se sitúa en algún lugar entre el azul y el verde, por lo que se siente familiar sin ser predecible", observó. "Su matiz ahumado le da profundidad y evita que sea demasiado brillante".

Sin incluir los colores de pintura neutros, los colores de Behr más populares en cada estado fueron: Hidden Gem: Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. Adirondack Blue: Alabama, California, Connecticut, Florida, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Washington. Canyon Dusk: Nuevo México. Black Evergreen: Tennessee.

El color parece estar claramente vinculado a la ubicación. En el noreste, por ejemplo, Adirondack Blue lidera en ocho de los nueve estados, mientras que el verde ha ganado impulso en gran parte del país. La elección de Canyon Dusk en Nuevo México y Black Evergreen en Tennessee tiene un sentido geográfico perfecto.

Kratz explicó que Adirondack Blue tiene sentido en el noreste porque ya se siente nativo de la región, con la grisura de la pizarra, la profundidad de las tejas envejecidas y la frescura de la luz costera. "En la suave y plateada luz del noreste, se transforma maravillosamente, sintiéndose más nítido en días soleados y más sombrío bajo cielos grises".