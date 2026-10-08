Descubre el cozymaxxing: el arte de hacer tu hogar más acogedor este otoño

La llegada del otoño trae consigo un deseo de calidez y confort en el hogar, y el fenómeno conocido como cozymaxxing se posiciona como una de las tendencias más destacadas para esta temporada. Según Alysia Panther, directora de diseño interior en House Designer, "cozymaxxing es básicamente hacer que tu hogar sea lo más cómodo posible cuando oscurece temprano". Este enfoque invita a las personas a crear espacios donde puedan sentirse a gusto y relajadas.

La tendencia del cozymaxxing también se asocia con un sentido de nostalgia, ya que muchas personas buscan el confort de lo familiar en sus entornos. Para aquellos que sueñan con envolverse en una manta suave desde ahora hasta la llegada de la primavera, el cozymaxxing se presenta como la opción ideal.

Una de las recomendaciones de los diseñadores para lograr un ambiente acogedor es la técnica del color drenching. Esta consiste en cubrir todo un espacio con el mismo tono o patrón. Abigail Morris, diseñadora, comenta: "En una biblioteca, empapamos todo, desde las estanterías hasta el techo, en un profundo tono teal y lo combinamos con sillas de terciopelo oliva. Se siente calmado y acogedor en cuanto te sientas". Esta técnica también puede aplicarse con tonos más claros, como el rosa suave, el salvia o el azul pálido.

Otro aspecto clave del cozymaxxing es la textura. Para Panther, la superposición de texturas es fundamental. Se sugiere utilizar una manta de lana gruesa, una alfombra con relieve y cojines de diferentes tejidos. "Mantén los colores bastante cercanos y deja que las telas hagan el trabajo", aconseja. Cuanto más suaves y lujosas sean las texturas, mejor.

Además, es esencial contar con un lugar cómodo donde relajarse. Independientemente del tamaño del espacio, crear un rincón acogedor es crucial. Panther señala que esto puede lograrse invirtiendo en una silla adecuada que invite a sentarse. "Después de diez años en diseño, las habitaciones que más utilizan las personas son aquellas que tienen un lugar cómodo para sentarse", explica. Un rincón con una manta y una mesa pequeña al lado se usa todas las noches, mucho más que la mayoría de los accesorios decorativos.

El cozymaxxing también invita a diseñar en torno a un ritual. Se recomienda adoptar una mentalidad analógica al crear un espacio. Esto implica centrar la habitación en un ritual reconfortante, en lugar de en dispositivos electrónicos. Morris comparte su experiencia: "Una de mis habitaciones favoritas es una sala de juegos con una mesa redonda y un tablero de ajedrez, cuatro sillas de terciopelo y un mural escénico sobre molduras teal". En casa, se puede replicar esto con un tocadiscos, una colección de juegos de mesa y asientos que se enfrenten entre sí, en lugar de mirar la televisión.

Finalmente, para añadir un toque de nostalgia, es recomendable incorporar objetos del pasado. Morris afirma: "Nada calienta una habitación como algo que tenga una historia. Mi abuela es una ávida coleccionista de antigüedades, y sus piezas primitivas son algunas de mis cosas favoritas en mi hogar". Combinar diferentes épocas, como un objeto heredado junto a una pieza escultórica moderna, evita que el espacio se asemeje a un museo.