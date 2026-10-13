Alquileres en Córdoba: la oferta creció casi al doble, pero las operaciones cayeron un 46,5%

El stock de viviendas destinadas al alquiler en Córdoba fue en septiembre un 96,5% superior al promedio registrado entre septiembre y diciembre de 2023, según el Monitor de Actividad Inmobiliaria del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba. El crecimiento de ese segmento contrastó con una fuerte caída interanual en la cantidad de operaciones relevadas durante agosto.

El informe, elaborado por Economic Trends para el Centro de Estadísticas Inmobiliarias del Colegio, combina indicadores del mercado de alquileres de septiembre con datos de operaciones de agosto de 2026. El relevamiento comprende inmuebles administrados por profesionales inmobiliarios.

En agosto, las operaciones de alquiler disminuyeron un 46,5% respecto del mismo mes de 2025, mientras que las compraventas retrocedieron un 43,7%.

El presidente del Colegio, Lucas Péndola, advirtió que el aumento del stock debe analizarse junto con el nivel de actividad. "El mercado no se define solamente por la cantidad de propiedades disponibles, sino también por su capacidad de generar operaciones", sostuvo.

En cuanto a la ocupación, el 5,7% de las viviendas relevadas estaba sin alquilar en septiembre, un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto. Esto significa que el 94,3% se encontraba alquilado.

En los inmuebles comerciales, la proporción desocupada bajó 2,7 puntos porcentuales y se ubicó en el 11,1%. El 88,9% restante estaba alquilado.

El Monitor también comparó los valores de los nuevos contratos con los de los contratos vencidos. En términos nominales, los alquileres de septiembre se pactaron, en promedio, un 17,4% por encima de los anteriores en casas, un 15,3% en departamentos y un 20,8% en locales comerciales.

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Sin embargo, al ajustar la comparación por la inflación medida por el Indec, los valores resultaron inferiores: un 12% en casas, un 13,6% en departamentos y un 9,4% en locales. Estas diferencias no implican una baja nominal de los alquileres, sino que los aumentos quedaron por debajo de la inflación contemplada en la metodología del informe.

El cumplimiento de los pagos se mantuvo por encima del 96% en ambos segmentos. Entre los inquilinos de viviendas, el 96,4% abonó la totalidad del alquiler, el 2% hizo un pago parcial y el 1,6% no pagó. La proporción de impagos bajó 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto.

En los alquileres comerciales, el 96,7% pagó el monto completo, el 0,4% abonó parcialmente y el 2,9% no pagó. En este caso, los impagos disminuyeron 1,1 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Los departamentos y los lotes concentraron la mayor parte de las compraventas de agosto, con el 44,8% y el 34,5% de las operaciones, respectivamente. Las casas representaron el 10,3%; las unidades en complejos de tipo housing, el 3,4%; los inmuebles comerciales e industriales, el 3,4%; y las cocheras, otro 3,4%.

En las operaciones de alquiler de ese mes también predominaron los departamentos, con el 48,4% del total. Les siguieron las casas, con el 22,1%; los inmuebles comerciales e industriales, con el 15,6%; las cocheras, con el 8,2%; y las unidades de housing, con el 5,7%.

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Informe de Jorge Mercado.