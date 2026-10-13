Argentina produce a la altura de China, pero la inestabilidad política frena el negocio

Por Agustina Vivanco

En la ciudad china de Xi’an, la fábrica Aijiu es un grupo empresarial que nació en 1935 con un único molino harinero y hoy nuclea 15 empresas que producen harina, arroz, aceite, cereales y alimentos elaborados.

El recorrido por las instalaciones mostró de cerca la dimensión de la apuesta china por convertirse en superpotencia en todos los sectores, especialmente el económico.

Dentro de la planta, la delegación argentina observó maquinaria, tecnología, procesos productivos y la escala de personal involucrado. Los anfitriones señalaron que Kazajistán y la Argentina figuran entre sus principales socios comerciales. Sin embargo, cuando el diálogo se centró en nuestro país, surgió una preocupación recurrente.

La mirada de los productores argentinos

Rubén Madoery, productor agrícola-ganadero de Coronda, Santa Fe, relativizó la idea de una China “futurista” en materia tecnológica agropecuaria:

“Yo creo que en Argentina estamos produciendo muy bien, con altas tecnologías. Hoy el campo está muy bien plantado con la tecnología que está trabajando. No estamos lejos para nada. Hoy estamos muy, muy avanzados”.

Madoery destacó además las ventajas naturales del país: cuatro climas que permiten diversificación y, en muchos casos, dos cosechas por año, algo que no ocurre en varias regiones chinas.

Diego Rossi, de la Cooperativa Mixta de Irigoyen Limitada, transmitió el mensaje más crítico que escucharon de los empresarios chinos:

“Destacan como punto negativo que Argentina no tiene un rumbo definido. Si bien les interesa comercializar con nosotros, destacan la inestabilidad del país, la inestabilidad política”.

Y agregó un dato central para la lógica comercial china: “Ellos valoran mucho las relaciones entre los países, las relaciones diplomáticas, principalmente, no solo económicas sino diplomáticas. Lo tienen muy, muy a flor de piel. En el comentario es lo primero que destacan”.

Tecnología vs. certidumbre

La conclusión que se desprende de la visita es clara. En tecnología y capacidad productiva, el campo argentino compite en los niveles más altos. El problema no está en la chacra ni en la maquinaria, sino en la falta de previsibilidad.

“En lo que estamos lejos es en las certidumbres que puede dar Argentina”, resumió el intercambió entre los enviados.

Agustina Vivanco subrayó además que los interlocutores chinos asignan un valor decisivo a la coherencia entre el discurso y la acción diplomática, un punto en el que la Argentina ha mostrado debilidades recientes.

Un socio interesante, pero con signos de interrogación

China avanza con disciplina y planificación de largo plazo. La Argentina aparece en el radar de sus empresas alimentarias, pero llega con una sombra permanente: la inestabilidad política y la falta de un rumbo definido.

Mientras los productores locales demuestran que pueden producir a la altura de las exigencias de una superpotencia, los empresarios chinos siguen mirando con cautela.

Para ellos, el negocio no se cierra solo con buenos granos o buena tecnología. Exige relaciones bilaterales sólidas y reglas que no cambien de un día para el otro.