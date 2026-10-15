FOTO: Intensas lluvias y viento en el AMBA: el SMN prevé mal tiempo hasta el fin de semana

Las condiciones de inestabilidad climática alcanzarán su punto más crítico este jueves en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones continuas y un sensible incremento en la velocidad del viento.

La jornada de hoy se perfila como la más adversa de la seguidilla de mal tiempo. Si bien la mañana arrancó con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%), el cuadro empeorará de forma sustancial hacia la tarde y noche, donde las chances de lluvia se elevarán a un rango de entre el 40% y el 70%. En paralelo, se esperan ráfagas procedentes del sector este que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h, bajo marcas térmicas que oscilarán entre los 13°C y los 19°C.

El panorama mantendrá vestigios de inestabilidad durante el viernes 16, aunque con una tendencia paulatina hacia la mejora. A lo largo de la mañana y la tarde se mantendrán probabilidades moderadas de precipitaciones aisladas (10% al 40%), pero hacia la noche las posibilidades de lluvia caerán a un piso marginal de entre el 0% y el 10%, con extremos térmicos de 12°C y 18°C.

Fin de semana con sol y marcado descenso térmico

El corte definitivo del mal tiempo se consolidará a partir del sábado 17. Para esa jornada, el reporte oficial descarta por completo la presencia de lluvias y prevé vientos leves a moderados de entre 13 y 22 km/h, con una mínima que descenderá a los 10°C y una máxima que llegará a los 16°C.

El domingo 18 ratificará el buen clima en todo el territorio metropolitano con cielo despejado a parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, aunque registrará el amanecer más frío de la semana y del período analizado, con un piso térmico de apenas 9°C y una tarde que trepará hasta los 16°C.