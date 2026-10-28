Una sesión de sauna aumenta temporalmente las células inmunitarias en el cuerpo

Un reciente estudio realizado en Finlandia demostró que una sesión de sauna de tan solo 30 minutos puede inducir un aumento temporal en la cantidad de células inmunitarias, específicamente glóbulos blancos, en el torrente sanguíneo. Este descubrimiento sugiere que el uso de la sauna podría fortalecer la capacidad del sistema inmunológico para identificar y combatir infecciones.

La investigación, llevada a cabo por científicos de la Universidad de Eastern Finland, reveló que la exposición al calor de la sauna, combinada con una breve ducha fría a mitad de la sesión, provoca que los glóbulos blancos, esenciales para la defensa del cuerpo, fluyan más libremente. Estos glóbulos son fundamentales para detectar y enfrentar infecciones, así como otras amenazas potenciales.

Durante el estudio, se observó un incremento en todos los tipos de glóbulos blancos que se midieron. Entre ellos se encontraban los neutrófilos y linfocitos, dos grupos importantes de células inmunitarias. Los neutrófilos suelen ser los primeros en responder ante una infección, mientras que los linfocitos son responsables de reconocer amenazas específicas y producir anticuerpos.

Sin embargo, este aumento en la circulación de glóbulos blancos fue temporal. A los 30 minutos posteriores a la sesión de sauna, las cifras de neutrófilos y linfocitos regresaron a sus niveles originales. Según el Academia Research Fellow Ilkka Heinonen, esto sugiere que la sauna moviliza células inmunitarias desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, donde pueden patrullar el cuerpo más eficazmente.

Este fenómeno, conocido como vigilancia inmunitaria, permite que las células inmunitarias se desplacen a través del torrente sanguíneo y los tejidos en busca de signos de infección o anormalidades. Al aumentar temporalmente la cantidad de glóbulos blancos en circulación, el organismo podría mejorar su capacidad para detectar amenazas potenciales.

Curiosamente, se observó que una respuesta similar ocurre durante el ejercicio físico, que también puede incrementar temporalmente el número de células inmunitarias en el torrente sanguíneo. Los hallazgos actuales sugieren que el baño en sauna puede inducir una respuesta comparable, aunque no necesariamente implica que ambas actividades ofrezcan beneficios inmunitarios idénticos.

Los investigadores también examinaron si la sauna influía en los citoquinas, pequeñas proteínas que ayudan a las células inmunitarias a comunicarse entre sí. Aunque la sesión de sauna produjo pocos cambios en los niveles promedio de citoquinas en el torrente sanguíneo, se encontró una conexión interesante entre ciertas citoquinas y los cambios en la temperatura corporal.

El profesor Jari Laukkanen, quien lideró el estudio, indicó que los niveles de varias citoquinas cambiaron en relación con el aumento de temperatura corporal durante el baño en sauna. Sin embargo, no se observó una relación similar entre los conteos de glóbulos blancos y los cambios en la temperatura corporal. Esta distinción sugiere que el baño en sauna podría influir en diferentes partes del sistema inmunológico a través de distintos procesos fisiológicos.

A pesar de que investigaciones anteriores han vinculado el uso regular de la sauna con varios beneficios para la salud, los hallazgos recientes ofrecen una nueva perspectiva sobre lo que ocurre en el cuerpo durante estas sesiones, especialmente en cómo la exposición al calor afecta la circulación de las células inmunitarias. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados no establecen si el baño en sauna produce mejoras duraderas en la función inmunológica o reduce el riesgo de enfermedad, dado que el estudio examinó únicamente los efectos inmediatos de una sesión de sauna.

La investigación incluyó a 51 adultos con una edad promedio de 50 años y los resultados fueron publicados en la revista científica Temperature, que se especializa en la regulación de la temperatura corporal y sus efectos en la fisiología humana. Aunque se necesita más investigación para comprender las implicaciones a largo plazo, este estudio pone de manifiesto que incluso una sola sesión de sauna puede modificar rápidamente la circulación de las células inmunitarias en el cuerpo, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los efectos biológicos de esta práctica de relajación tan popular.