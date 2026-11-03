Clima en Córdoba: siguen las tormentas intensas, pero llega el alivio desde mañana

El centro del país sigue bajo una marcada inestabilidad. Córdoba no es la excepción: las tormentas intensas y el granizo de gran tamaño que ya se registraron en distintos puntos de la provincia pueden repetirse en las próximas horas.

Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto Córdoba, advirtió sobre tormentas y chaparrones que, en forma puntual, pueden ser intensos.

Esas tormentas, luego de un posterior mejoramiento, continuarán con nuevas precipitaciones durante esta jornada.

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??? ???????????? ?????? ?????????????????? ???? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé durante el día de hoy lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas y actividad eléctrica. ?? Asimismo, se podrían generar disminuciones de visibilidad y calzadas resbaladizas. ?? Se recomienda circular con precaución. — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 3, 2026

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El granizo, advirtió Madelón, es un fenómeno extremadamente localizado. “Solamente en un sector de la nube es donde cae ese granizo… Es un fenómeno extremadamente puntual que ocurre solamente en una parte del cumulonimbus”, señaló. Y recordó que el sábado último mientras caía granizo en Córdoba, él se encontraba en San Antonio con sol.

La buena noticia: llega el aire frío

A partir de este miércoles el panorama cambia. Ingresará aire frío que se reforzará el viernes. “Aire frío y seco que nos va a garantizar después muchos días de buen tiempo y de sol”, anticipó Madelón. El próximo fin de semana se espera fresco, pero con mucho sol.

Balance de la Secretaría de Riesgo Climático

Por su parte, Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Cambio Climático de Córdoba, confirmó que el sistema de alerta temprana y monitoreo permanente funcionó.

Las tormentas del sábado y domingo golpearon con fuerza en Sierras Chicas, zona de Río Tercero-Oncativo y Villa Dolores, con fuertes ráfagas de viento y caídas de agua. Sin embargo, ninguna defensa civil se vio desbordada.

“A nivel general en la provincia no hubo desbordes importantes hasta ahora”, afirmó. Aunque reconoció que para algunas familias la caída de árboles o ramas generó problemas puntuales.