Consejos para cuidar tus plantas de interior en invierno y mantenerlas saludables

Con el fin de las tareas de jardinería al aire libre, como cortar el césped y recoger hojas, es momento de enfocarse en las plantas de interior. Si se han descuidado, un poco de atención puede ser clave para ayudarlas a sobrevivir el invierno. Aunque muchos piensan que las plantas de interior entran en un estado de letargo durante esta temporada, esto no es del todo cierto. Según el horticultor Justin Hancock, director de investigación y desarrollo de Costa Farms, "he visto que se dice que nuestras plantas de interior se vuelven inactivas en invierno, y eso no es realmente cierto, al menos no en el sentido tradicional".

A pesar de los días más oscuros, las plantas continúan realizando procesos vitales como la fotosíntesis. Hancock explica que "el crecimiento nuevo se ralentiza y puede incluso detenerse por completo, pero eso generalmente se debe a la falta de luz más que a que la planta se apague". Por lo tanto, es fundamental proporcionar condiciones ambientales favorables para que las plantas no solo sobrevivan, sino que también prosperen durante este período.

Es importante recordar que no existe una regla única para el cuidado de las plantas de interior en invierno. Krystal Duran, fundadora de Plants With Krystal, enfatiza que "el cuidado de las plantas no siempre se trata de seguir un conjunto estricto de reglas; se trata de aprender a entender tu entorno y tus plantas". Por ello, a continuación se presentan consejos de expertos para mantener saludables a las plantas de interior este invierno.

En primer lugar, se recomienda realizar un examen minucioso de las plantas, especialmente si se han traído del exterior. Es vital estar atento a plagas o signos de infestación y, en caso de que se detecte algún problema, es preferible abordarlo de inmediato. También se debe asegurar que las hojas tengan el color adecuado; por ejemplo, las variedades de hojas verdes y exuberantes no deberían mostrarse pálidas o amarillentas.

La luz es otro aspecto crucial. La cantidad de luz que entra por las ventanas, incluso en las más soleadas, cambia considerablemente en invierno. Hancock señala que "el sol se sitúa más al sur en el cielo, por lo que una ventana que era brillante en verano podría no serlo tanto en invierno". Por lo tanto, se sugiere mover las plantas más cerca de las ventanas o añadir iluminación adicional con lámparas LED o luces de crecimiento.

La salud de las raíces también es fundamental. Se aconseja inspeccionar periódicamente las raíces, especialmente si la planta muestra signos de estrés, como hojas caídas. Al sacar la planta de la maceta, se deben buscar raíces firmes y de color claro que no estén apiñadas. Si se observa que más del 75% del espacio está ocupado por raíces, es posible que sea momento de trasplantar.

Es esencial mantener las plantas en un lugar libre de corrientes de aire. En la naturaleza, las plantas no experimentan cambios bruscos de temperatura, por lo que es recomendable alejarlas de los respiraderos de calefacción. Duran sugiere utilizar un deflector magnético para redirigir el aire caliente y evitar que impacte directamente sobre las plantas.

La acumulación de polvo en las hojas es otro factor a considerar. Las plantas, especialmente las de hojas grandes como Monstera o ave del paraíso, pueden acumular polvo, lo que interfiere con la absorción de luz. Se recomienda limpiar las hojas con un paño húmedo o darles una ducha rápida, asegurándose de cubrir la maceta para evitar el exceso de agua en el sustrato.

En cuanto a la fertilización, Hancock menciona que "en la mayoría de los hogares, los niveles de luz más bajos reducen el crecimiento, y cuanto más lento crece la planta, menos nutrientes utiliza". Por lo tanto, fertilizar de la misma manera que en primavera y verano podría ser ineficaz. Sin embargo, si se utilizan luces artificiales y las plantas continúan creciendo activamente, la fertilización puede ser beneficiosa.

Además, es aconsejable realizar un pequeño recorte de hojas muertas o dañadas y reducir el crecimiento excesivo, aunque se debe evitar la poda drástica si el crecimiento se ha desacelerado significativamente.

El riego es otro aspecto que requiere atención. Muchas plantas utilizan menos agua en invierno, pero el aire seco de los interiores puede hacer que se sequen más rápido. Por lo tanto, es importante no regar en un horario fijo, sino solo cuando sea necesario. Se recomienda verificar siempre la humedad del sustrato antes de regar.