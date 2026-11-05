Investigadores argentinos desarrollan videojuego con IA para la rehabilitación tras un ACV

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) -- Un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha desarrollado una tecnología que busca optimizar la rehabilitación motora de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) mediante un videojuego controlado por la actividad cerebral.

El sistema, llamado coAR.BCI (Brain-Computer Interface / interfaz cerebro-computadora), permite que el paciente imagine un movimiento y observe cómo un avatar lo reproduce en una pantalla, incluso cuando tiene dificultades para controlar el miembro afectado.

En este sentido, el objetivo es estimular la plasticidad cerebral y favorecer la recuperación de funciones motoras.

El desarrollo está a cargo de un grupo del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL), liderado por la investigadora Victoria Peterson. Actualmente, el equipo colabora con el Instituto Fleni para evaluar la viabilidad de implementar esta herramienta en un entorno clínico.

Cómo funciona Desde el CONICET, se detalló que una interfaz cerebro-computadora registra la actividad eléctrica de las neuronas mediante electroencefalografía y utiliza inteligencia artificial (IA) para convertir esas señales en comandos digitales. Así, cuando una persona piensa en realizar un movimiento, el sistema interpreta la señal cerebral y hace que el avatar reproduzca la acción. Según explicó Peterson, esta respuesta visual ayuda a reforzar la conexión entre el movimiento imaginado y lo que el paciente observa. La investigadora agregó que el sistema también es coadaptativo: tanto la persona como el algoritmo se ajustan durante el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta factores como la motivación, la fatiga y las variaciones en el desempeño.