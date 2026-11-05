River espera rival en playoffs tras vencer a Aldosivi y jugará en casa

FOTO: River le ganó a Aldosivi y espera por su rival de octavos.

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -River le ganó a Aldosivi y finalizará en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura, asegurando su lugar en los octavos de final, que se disputarán en el estadio "Monumental". Su rival hasta el momento sería Lanús, salvo que Belgrano logre una victoria por cuatro goles o más ante Gimnasia de La Plata o que Barracas derrote a Racing por cinco o más goles.

Si alguna de estas condiciones se cumple, River podría caer a la quinta o sexta posición, aunque su clasificación a los playoffs no correría riesgo. En este momento, un posible Superclásico ante Boca solo podría suceder en una final.

Boca, que ocupa el segundo lugar en la Zona A, se encuentra en una posición opuesta a la de River, por lo que, al menos por ahora, no se enfrentarían. Sin embargo, el panorama podría cambiar, ya que si Boca baja al cuarto lugar, seguiría en el otro lado del cuadro y se cruzaría con River en la final. En caso de un empate y que Vélez gane, Boca podría escalar al tercer lugar, lo que anticiparía el Superclásico a las semifinales.