En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Gimnasia (LP) vs. Belgrano

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia (LP) vs. Belgrano

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

River espera rival en playoffs tras vencer a Aldosivi y jugará en casa

Con la victoria ante Aldosivi, el "Millonario" espera a la definición de la fase de grupos para conocer a su contrincante.

05/11/2026 | 18:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
River le ganó a Aldosivi y espera por su rival de octavos.

FOTO: River le ganó a Aldosivi y espera por su rival de octavos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -River le ganó a Aldosivi y finalizará en la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura, asegurando su lugar en los octavos de final, que se disputarán en el estadio "Monumental". Su rival hasta el momento sería Lanús, salvo que Belgrano logre una victoria por cuatro goles o más ante Gimnasia de La Plata o que Barracas derrote a Racing por cinco o más goles.

Si alguna de estas condiciones se cumple, River podría caer a la quinta o sexta posición, aunque su clasificación a los playoffs no correría riesgo. En este momento, un posible Superclásico ante Boca solo podría suceder en una final.

Boca, que ocupa el segundo lugar en la Zona A, se encuentra en una posición opuesta a la de River, por lo que, al menos por ahora, no se enfrentarían. Sin embargo, el panorama podría cambiar, ya que si Boca baja al cuarto lugar, seguiría en el otro lado del cuadro y se cruzaría con River en la final. En caso de un empate y que Vélez gane, Boca podría escalar al tercer lugar, lo que anticiparía el Superclásico a las semifinales.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
River ganó a Aldosivi.

¿Qué posición ocupa River en la Zona B?
River terminó en la cuarta posición de la Zona B.

¿Quién es el rival actual de River en octavos?
Su rival actual es Lanús.

¿Qué necesita Boca para enfrentarse a River antes de la final?
Si Boca cae al cuarto lugar, podrían enfrentarse en semifinales.

¿Cómo le fue a River en los playoffs del Apertura?
River llegó a la final del Apertura, donde perdió ante Belgrano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf