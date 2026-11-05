El Ferencváros superó al Milan y continúa invicto en la Europa League

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El Ferencváros de Hungría ha profundizado la crisis del Milan de Italia al vencerlo 2-0 en el estadio San Siro, manteniendo así su puntaje ideal en la Europa League. Las "Águilas Verdes" mostraron un rendimiento superior durante gran parte del encuentro, aunque el arquero Lorenzo Torriani evitó que la situación se complicara aún más en el primer tiempo, tras errores en la salida de Ardon Jashari y Davide Bartesaghi.

A pesar de que el Milan intentó reaccionar en la segunda mitad con disparos de Omari Hutchinson y Gonçalo Ramos, un error defensivo permitió a Kristoffer Zachariassen robar un balón y asistir a Lenny Joseph, quien anotó el primer gol. Posteriormente, a los 21 minutos, Zachariassen lideró un contraataque que Joseph convirtió en el 2-0 definitivo. Aunque el equipo húngaro se replegó tras la expulsión de Bamidele Yusuf, hizo historia al consolidarse en la cima del torneo continental.

En otro encuentro destacado, la Real Sociedad dejó escapar una victoria importante en Anoeta al igualar 1-1 con el Lyon. Los "txuri-urdines" se habían adelantado gracias a un cabezazo de Orri Óskarsson, tras un preciso centro de Ander Barrenetxea. Sin embargo, los franceses lograron empatar en la segunda mitad con un gol de Corentin Tolisso, quien aprovechó un centro de Tanner Tessmann.

A pesar de los intentos del equipo local por retomar la ventaja, el marcador no se movió y ambos equipos se repartieron los puntos. Por su parte, el Bournemouth continuó su gran momento internacional al vencer 3-1 al Sparta Praga en calidad de visitante. El equipo local había tomado la delantera con un gol de Ebrima Singhateh, pero los Cherries, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Tobias Guddal, lograron revertir la situación con goles de Tyler Adams, Evanilson y Rayan.

Con esta victoria, el equipo de Marco Rose se mantiene invicto y lidera la tabla junto al Ferencváros. Finalmente, el Olympiacos, dirigido por Imanol Alguacil, logró un valioso empate sin goles en su visita al Rennes, donde Santiago Hezze fue titular. El partido fue dinámico y los palos jugaron un papel clave, además de que el VAR anuló un gol del equipo local.