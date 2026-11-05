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Rosario Central se prepara para la definición del campeonato sin su estrella Ángel Di María

El equipo rosarino jugará este sábado 7 de noviembre con la misión de ser bicampeón de liga, pero lo hará sin su figura principal, que sufre una pubalgia.

05/11/2026 | 18:04Redacción Cadena 3

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Rosario Central definirá el campeonato de liga con una baja importante.

FOTO: Rosario Central definirá el campeonato de liga con una baja importante.

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Buenos Aires, 5 noviembre (NA) – El astro Ángel Di María no podrá participar en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, donde se definirá el campeonato de liga, debido a una pubalgia que lo afecta.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el jugador había vuelto a sentir dolor en la última jornada, en la que el "Canalla" logró imponerse a Sarmiento, y solicitó su sustitución al inicio del segundo tiempo.

Rosario Central se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 7 de noviembre a las 17:30, en un encuentro crucial donde necesita una serie de resultados favorables para consagrarse bicampeón tras una destacada temporada.

El conjunto auriazul tiene la oportunidad de sumar su segundo título en menos de dos meses, tras haber vencido a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional en septiembre, aunque lo hará sin su principal figura, Ángel Di María.

El talentoso futbolista se resintió de una pubalgia en la fecha anterior, donde el equipo rosarino se llevó la victoria ante Sarmiento, y tuvo que pedir el cambio, manifestando en una entrevista posterior que se sentía "muerto" por el dolor en el "costado izquierdo del pubis", aunque había intentado estar presente en la última jornada.

Desde el partido, que se disputó el viernes 30 de octubre en Junín, el jugador realizó entrenamientos diferenciados, pero se decidió no apresurar su recuperación, considerando su historial de lesiones y la proximidad de los playoffs del Clausura, que comenzarán la próxima semana.

Se anticipa que su reemplazo será el delantero Julián Fernández, quien tiene un estilo de juego similar y fue el autor del gol que aseguró el título en la Supercopa Internacional ante el "Pincha", con un remate excepcional utilizando el costado externo de su pie zurdo.

Para obtener el campeonato de liga por segundo año consecutivo, siendo esta la primera vez que otros clubes estaban informados sobre la existencia del título antes de su implementación, el equipo dirigido por Jorge Almirón deberá vencer al equipo cordobés y esperar que Boca y Argentinos Juniors no logren ganar sus respectivos encuentros.

Si no consigue los tres puntos, un empate podría permitirle coronarse campeón, siempre que Argentinos Juniors pierda y Boca sea derrotado por al menos seis goles de diferencia. En cambio, una derrota ante el "León del Imperio", que ya ha descendido, lo dejaría sin posibilidades de levantar la copa por segunda vez.

Lectura rápida

¿Quién no jugará en Rosario Central?
Ángel Di María no podrá participar debido a una pubalgia.

¿Cuándo juega Rosario Central?
El equipo se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 7 de noviembre a las 17:30.

¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?
Debe ganar su partido y esperar resultados favorables de Boca y Argentinos Juniors.

¿Quién reemplazará a Di María?
El delantero Julián Fernández será su reemplazo en el partido decisivo.

¿Qué riesgo enfrenta Rosario Central si pierde?
Una derrota lo dejaría sin opciones de ser campeón, mientras que un empate podría darle el título bajo ciertas condiciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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