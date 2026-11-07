Irán levanta el límite en el alcance de sus misiles y la situación en Oriente Medio se agudiza

La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado que ha levantado un límite autoimpuesto de 2.000 kilómetros (1.200 millas) en el alcance de sus misiles balísticos. Esta decisión sugiere que el país podría estar buscando desarrollar misiles con capacidad para alcanzar objetivos más distantes, lo que ha incrementado los temores de un posible conflicto armado total en la región.

En medio de estas tensiones, se han reportado ataques aéreos cerca de la capital de Yemen que han dejado un saldo de 25 personas muertas, según lo indicado por un portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes. A su vez, intensas lluvias han afectado la Franja de Gaza, inundando campamentos de desplazados y agravando las condiciones de vida de cientos de miles de palestinos.

Las declaraciones del portavoz de la Guardia Revolucionaria se producen días después de que el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, advirtiera que cualquier amenaza proveniente de Estados Unidos o Israel recibiría una respuesta sin límites geográficos. En una conferencia de prensa en Teherán, el general Hossein Mohebbi confirmó que la restricción sobre el alcance de los misiles ha sido levantada, aunque no especificó si Irán ya cuenta con misiles que excedan ese límite.

Los analistas observan que no hay evidencia de que Irán posea misiles que superen el límite de 2.000 kilómetros, que abarcaría diversas regiones, incluyendo partes de Grecia, los Balcanes, toda la península arábiga, el Levant y gran parte de Egipto. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos han señalado que la tecnología del programa espacial iraní podría utilizarse para desarrollar misiles balísticos intercontinentales.

En otro frente, el ejército iraní reportó que un petrolero, ubicado al este del estrecho de Ormuz, chocó con una mina y se incendió. No se brindaron detalles sobre la bandera o el destino del buque, aunque se indicó que había apagado su baliza de navegación y se encontraba en una "zona prohibida".

Respecto a los ataques en Yemen, un portavoz hutí informó que los bombardeos en una aldea cerca de Saná causaron la muerte de 25 personas y dejaron a otras 30 heridas, mayormente mujeres y niños. La Asociación de Prensa no ha podido verificar de forma independiente estos datos. El portavoz hutí acusó a Arabia Saudí de ser responsable de los ataques, aunque no hubo respuesta del Ministerio de Información saudí.

Desde el verano, los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y sus opositores apoyados por Arabia Saudí han aumentado en intensidad. En la Franja de Gaza, la llegada de la temporada de lluvias ha dejado a muchas familias desplazadas en condiciones precarias, con sus tiendas de campaña inundadas y pertenencias empapadas. Más de 1,6 millones de palestinos se enfrentan a un invierno complicado, ya que la mayoría ha perdido sus hogares durante los recientes ataques israelíes.

La oficina de la ONU ha reportado que alrededor de 294.250 familias en Gaza requieren asistencia de refugio para la temporada de lluvias. Sin embargo, los suministros disponibles solo alcanzan para ayudar parcialmente al 18% de los que lo necesitan, debido a la falta de fondos y los lentos procedimientos de adquisición.

En el contexto de Estados Unidos, los resultados de las elecciones de medio mandato han mostrado un apoyo fluctuante hacia Israel entre ambos partidos. Los demócratas, que ahora controlan el Congreso, están profundamente divididos, mientras que algunos republicanos han comenzado a cuestionar las acciones de Israel en Gaza.

El presidente Donald Trump sugirió recortar la ayuda a Israel en el día de las elecciones, mientras que el senador electo Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos. En su discurso, hizo referencia a las relaciones entre Estados Unidos e Israel como un factor en las derrotas republicanas.

Por último, el Comando Central de Estados Unidos ha afirmado que mantiene la aplicación estricta del bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, además de haber anunciado una nueva fuerza operativa destinada a limitar las capacidades de Irán para transportar armas avanzadas.