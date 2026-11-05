El Niño en Córdoba: advierten por lluvias y granizo, pero descartan un escenario de extrema gravedad

El fenómeno climático de El Niño vuelve a generar preocupación por sus posibles consecuencias en Córdoba.

Frente a las previsiones para los próximos meses, el ingeniero biomédico y metrólogo Edgardo Pierobon en diálogo con Cadena 3 analizó el escenario esperado y advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, caída de granizo y crecidas de ríos en distintos sectores de la provincia.

No obstante, el especialista llevó tranquilidad al señalar que, si bien se esperan condiciones climáticas complicadas, los inconvenientes no alcanzarían necesariamente la gravedad que se viene mencionando.

Pierobon explicó que el evento de este año presenta características de gran intensidad y lo comparó con otros episodios importantes registrados durante los períodos 2015-2016 y 1997-1998.

Las condiciones que se desarrollan en el océano Pacífico favorecen una mayor inestabilidad atmosférica, un comportamiento que ya comenzó a manifestarse en la región mediante jornadas con precipitaciones atípicas y episodios de granizo.

“La perspectiva es que se den precipitaciones por encima de lo normal. Esto no quiere decir que todos los meses serán iguales, pero sí prevemos un aumento en la frecuencia de condiciones inestables”, explicó el especialista.

En ese sentido, indicó que el comportamiento del fenómeno puede ser diferente según la región y que no necesariamente todas las localidades experimentarán los mismos efectos.

Uno de los aspectos que genera atención es la recurrencia de tormentas con caída de granizo que se registró en Córdoba durante los últimos meses.

“Hemos tenido un aumento notable en la frecuencia de tormentas severas, un fenómeno observado últimamente en Córdoba”, señaló Pierobon.

Ante la posibilidad de precipitaciones intensas y eventuales crecidas de ríos, el metrólogo puso el foco en la prevención y en la responsabilidad de los municipios.

En particular, recomendó mantener en buenas condiciones los sistemas de desagües y realizar las tareas de limpieza y mantenimiento necesarias para evitar complicaciones durante los episodios de lluvias abundantes.

La preparación de la infraestructura urbana resulta fundamental para reducir los riesgos de anegamientos y facilitar el escurrimiento del agua.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, Pierobon destacó los avances tecnológicos que permiten mejorar los pronósticos meteorológicos en la provincia.

La incorporación de estaciones automáticas de monitoreo amplió la capacidad de observación y permite identificar con mayor precisión las condiciones atmosféricas y anticipar determinados eventos climáticos.

“La tecnología ha mejorado, y ahora podemos identificar eventos severos con más antelación”, concluyó.

De esta manera, el escenario climático plantea la necesidad de mantener la prevención y el monitoreo durante los próximos meses. Si bien se esperan períodos de mayor inestabilidad, el especialista aclaró que esto no implica necesariamente un escenario de catástrofe, sino la importancia de estar preparados ante posibles lluvias intensas, granizo y crecidas.

Entrevista de "Informados al Regreso"