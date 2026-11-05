Cristian 'Pity' Alvarez: consumió cocaína en el tribunal durante su juicio

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- Directivos de la clínica psiquiátrica donde se encuentra internado Cristian 'Pity' Alvarez han confirmado que el cantante consumió cocaína durante una salida obligatoria al tribunal, donde se enfrenta a un juicio por el asesinato de un hombre.

A través de un comunicado, los representantes de la Clínica Solar Colonial, ubicada en Castelar, Buenos Aires, indicaron que la semana pasada, Álvarez debía asistir a una audiencia, pero el enfermero asignado para acompañarlo no pudo ingresar al recinto debido a las restricciones del tribunal. Esto dejó al músico sin la supervisión necesaria durante el proceso.

Al regresar a la clínica, el personal revisó las pertenencias de Álvarez y lo sorprendió aspirando una sustancia blanca. Al ser interrogado sobre su procedencia, el cantante admitió que se la habían proporcionado dentro del tribunal, aunque se negó a revelar la identidad de quien se la dio, afirmando: "secreto de adicto...".

Ante esta situación, las autoridades de la clínica manifestaron su oposición rotunda a los traslados del paciente para continuar con el proceso judicial, argumentando la dificultad de "controlar y supervisar a los miembros de su entorno para mantener su abstinencia".

Además, solicitaron que, si Álvarez debe asistir nuevamente al tribunal, se implementen todas las medidas necesarias para prevenir incidentes que puedan afectar su estabilidad psíquica.

EL JUICIO

El juicio contra 'Pity' Alvarez, acusado de asesinar a Cristian Díaz con cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se reanudará este viernes con la declaración de la hermana del músico y los alegatos de la querella.

Fuentes del caso han informado que la jornada comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se escuchará el testimonio de la familiar del músico antes de dar paso a los alegatos de clausura a cargo del abogado Fabián Améndola, representante legal de la familia de la víctima.

En su primera declaración, Álvarez expresó que se sintió acorralado por un individuo peligroso y aseguró: "Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo".