Ponzio reflexiona sobre la victoria de River tras la dura derrota ante Boca

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) -- El entrenador de River, Leonardo Ponzio, se pronunció sobre la mentalidad de los jugadores para superar la dura derrota sufrida ante Boca en la Bombonera y el triunfo obtenido este jueves frente a Aldosivi en Mar del Plata. "Después del resultado del domingo, es todo cabeza; teníamos que levantar cabeza. Con un contexto de un rival que estaba descendido, teníamos que llevarlo adelante".

El "Millonario" logró imponerse por 2-0 al "Tiburón", que ya ha descendido a la Primera Nacional, durante la decimosexta fecha del Clausura, en el estadio José María Minella. Ponzio destacó el valor de estos tres puntos: "Volver a ganar te da confianza; dentro de todo, podés corregir con el ánimo positivo". También expresó su agradecimiento por el apoyo de los hinchas, que agotaron las 10.000 entradas disponibles: "La cantidad de público que nos vino a seguir es la historia pura de este club; son ellos los que nos llevan a estar al máximo".

El director técnico del club de Núñez enfatizó el deseo de conquistar el Torneo Clausura, que es la única competencia en la que River se encuentra actualmente y que podría llevarlo de regreso a la Copa Libertadores. "Los argumentos son que vamos a buscar todos los partidos, el criterio de generar juego y situaciones que hoy tuvimos, y la historia que nos marca que no nos podemos bajar de un campeonato".

Ponzio también respaldó al juvenil Lucas Silva, quien no participó en el encuentro, pero recibió críticas por su desempeño en la derrota ante Boca. Afirmó que tanto él como otros jugadores de las inferiores "enaltecen cómo se trabaja desde abajo". Explicó la inclusión de Santiago Espíndola, quien formó una dupla en el medio junto a Tobías Andrada, y analizó el final del partido: "Queríamos un doble cinco mixto y poder sostener el ataque. Pensar más allá es muy importante; mantener el cero".

Además, se le preguntó sobre el regreso de jugadores como Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi. "Mauro jugó poco, viene del fútbol europeo, distinto al nuestro; siento que me va a dar lo que pretendo yo. Tanto los dos nueves como el rombo nos dan movilidad". También hizo hincapié en que en River ganar es fundamental: "en River ganás y tenés que volver a ganar; no hay conformismo". Resaltó la humildad de Almada al ceder el penal a Lucas Beltrán.

El técnico compartió su enfoque sobre cómo manejar los egos de aquellos jugadores que no suman minutos: "Cuando uno juega, no pregunta por qué; entonces, cuando no, hay que hacer autocrítica personal. Después, el que decide soy yo. Tengo cercanía con el jugador para decirle: 'Si está enojado por no jugar, me encanta; demostramelo', y se va a dar. Hoy tuvimos la posibilidad de que estén todos".

Ponzio también destacó la actuación y el compromiso de Giovanni González, quien tuvo que reemplazar a Gonzalo Montiel por su expulsión ante Boca: "Pudo estar. Cuento una intimidad: él es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse; se lo merece, la recompensa en el trabajo aparece".

Al final, expresó su visión sobre el juego mostrado ante Boca y cómo los porcentajes y datos impactan en el análisis de su futuro: "El último partido, el análisis es de los 10 minutos del partido. En lo ofensivo, bien; pudo haber sido peor. Creo que tenemos que mejorar. Los números están, pero a fin de año se ve: cuando ganás, ganás y terminás coronando".

Por último, adelantó el proyecto que llevará a cabo durante los días previos a los octavos de final del Torneo Clausura, donde los empates se definen por penales, una instancia en la que el historial de River no es favorable: "En los penales hay una cuota de suerte; el fútbol te da revancha todos los domingos. Evitaría pensar en cómo venimos en los penales, sino en sentir que el próximo paso va a ser positivo. Vamos a trabajar en doble turno para poder generar ambiente y estar juntos".