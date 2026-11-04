Boca busca romper la sequía y consagrarse campeón de Liga este sábado

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Boca podría consagrarse este sábado como el campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual, lo que además le permitiría cortar con una extensa sequía sin levantar un trofeo.

En lo que respecta a la pelea por finalizar primero en la tabla anual, el "Xeneize" se encuentra en una inmejorable posición, ya que si bien lidera junto con Argentinos Juniors (ambos tienen 60 puntos), cuenta con una considerable diferencia de gol a su favor que prácticamente le aseguraría el título en caso de ganarle a Defensa y Justicia.

De esta manera, Boca podría cortar con la sequía de más de tres años y medio sin gritar campeón. La última vez que lo hizo fue el 1° de marzo del 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato en Santiago del Estero para quedarse con la Supercopa Argentina.

En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Hugo Ibarra habían conseguido el derecho a disputar la Supercopa por su consagración en la Liga Profesional de Fútbol 2022, donde se consagraron en un increíble final gracias al penal que erró contra River el defensor Jonathan Galván, de Racing, que le hubiese dado el título a la "Academia".

Patronato, por su parte, disputó aquella Supercopa Argentina gracias a su inolvidable título en la Copa Argentina, donde dio una de las mayores sorpresas del fútbol local en los últimos años.

En caso de quedarse con el título de campeón de Liga, a Boca se le abrirá un abanico enorme de posibilidades para agrandar su vitrina porque disputará la Supercopa Internacional y en caso de ganarla también participará de la Recopa de Campeones.