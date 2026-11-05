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Hijo de Robert Mugabe enfrenta cargos por agresión a agente anticorrupción en Zimbabue

Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo del fallecido presidente zimbabuense, fue arrestado tras un operativo para incautar vehículos de lujo. Enfrenta cargos de agresión y tiene un historial legal complicado.

05/11/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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Hijo de Mugabe arrestado en Zimbabue, acusado de agredir a agente anticorrupción

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HARARE, Zimbabue (AP) — Un hijo del fallecido presidente zimbabuense Robert Mugabe se presentó ante un tribunal en Harare el jueves, enfrentando acusaciones de agredir a un funcionario de una agencia anticorrupción durante un operativo que buscaba el contrabando de dos vehículos de lujo.

Bellarmine Chatunga Mugabe llegó al Tribunal de Magistrados de Harare acompañado de otros cuatro hombres que también fueron detenidos en el lodge donde ocurrió el incidente. Según el portavoz de la policía, Paul Nyathi, Bellarmine, de 29 años, y los otros cuatro enfrentan cargos de agresión tras su arresto el martes.

Un representante de la comisión anticorrupción declaró a los medios estatales que los agentes se presentaron en el lodge con el objetivo de incautar un Lamborghini y un Mercedes-Benz, vehículos que se encontraban en el país de manera ilegal. Durante el operativo, uno de los funcionarios fue agredido.

Es importante destacar que ninguno de los vehículos ha sido vinculado directamente con Bellarmine, quien es el hijo menor de Robert Mugabe y su segunda esposa, Grace Mugabe. Este incidente se suma a una serie de problemas legales que han afectado a la familia del expresidente tanto en Zimbabue como en la vecina Sudáfrica.

En el pasado, Bellarmine ya había comparecido ante un tribunal en Harare en octubre por cargos relacionados con la posesión de drogas, que fueron retirados después de que su coacusado asumiera la responsabilidad por la posesión de cannabis. Además, su historial incluye acusaciones de posesión de cannabis, agresión y daños a la propiedad, junto a su hermano mayor, Robert Jr..

En abril, Bellarmine fue deportado de Sudáfrica tras declararse culpable de exhibir un objeto que podría haber llevado a una persona a creer que era un arma de fuego, así como de estar en el país de manera ilegal. Se le impusieron multas por un total de aproximadamente 36.000 dólares o, en su defecto, cumplir dos años de prisión. Un magistrado ordenó su deportación inmediata como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Por su parte, Grace Mugabe también ha estado involucrada en problemas legales, incluyendo una disputa en Sudáfrica en 2017, cuando supuestamente agredió a una joven modelo en un hotel de Johannesburgo. Inicialmente se le concedió inmunidad diplomática, pero esta fue revocada por un Tribunal Superior en 2018 tras una impugnación legal.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue durante 37 años antes de ser derrocado en un golpe militar en 2017 y falleció en 2019 a los 95 años.

Lectura rápida

¿Quién fue arrestado en Zimbabue?
Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo del expresidente Robert Mugabe.

¿Por qué fue arrestado?
Por agredir a un funcionario de una agencia anticorrupción durante un operativo.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente ocurrió durante un operativo el martes pasado.

¿Qué vehículos estaban involucrados?
Un Lamborghini y un Mercedes-Benz, que se encontraban en el país ilegalmente.

¿Cuál es el historial legal de Bellarmine?
Ha enfrentado cargos de posesión de drogas, agresión y otros delitos en los últimos años.

[Fuente: AP]

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