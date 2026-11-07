Cómo estará el tiempo durante la visita del papa León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján

El tiempo será un factor a tener en cuenta para quienes participen de las actividades al aire libre durante la visita del papa León XIV a la Argentina, del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones estables para las primeras jornadas en Buenos Aires, posibilidad de chaparrones en Córdoba y cielo mayormente nublado en Luján.

La atención en Córdoba estará puesta en el martes 10, cuando el pontífice celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Para esa jornada se prevén temperaturas de entre 15 y 26 grados, viento de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones que alcanzaría el 40%. Esa previsión indica la posibilidad de lluvias durante el día, aunque no permite asegurar que coincidan con la ceremonia.

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• Buenos Aires: una llegada con tiempo estable

Antes del arribo del Papa, el pronóstico para este sábado 7 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contempla chaparrones durante la madrugada y una mejora posterior, con cielo parcialmente nublado. La mínima prevista es de 12 grados y la máxima, de 19.

Para el domingo 8, las condiciones serían más favorables: se espera escasa nubosidad y temperaturas de entre 9 y 22 grados. El viento podría alcanzar los 22 kilómetros por hora durante la tarde y disminuir a un máximo de 12 kilómetros por hora hacia la noche.

León XIV llegará a las 16.30 a Aeroparque, procedente de Montevideo. Su primera jornada incluirá un homenaje en la Plaza San Martín, la recepción y el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, y una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 también se perfila con condiciones agradables para las actividades al aire libre. Se anticipan cielo despejado, viento leve y temperaturas de entre 13 y 25 grados.

Ese día, la agenda incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde habrá encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero; el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

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• Córdoba: posibilidad de chaparrones para el martes

El escenario previsto para Córdoba presenta mayor inestabilidad. Además de la misa en FAdeA, el Papa participará a las 15.15 de un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, según la agenda oficial.

El pronóstico contempla chaparrones en distintos momentos del martes, con una probabilidad de hasta el 40%. Por tratarse de una previsión extendida, las condiciones y los horarios de las eventuales precipitaciones pueden modificarse.

Por la noche, de regreso en Buenos Aires, León XIV encabezará a las 20.15 un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Para la Capital Federal se espera mayor nubosidad hacia el cierre del día y viento de hasta 22 kilómetros por hora. La mínima de 16 grados y la máxima de 26 corresponden al conjunto de la jornada, no específicamente al horario del encuentro.

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• Luján: nubosidad y una máxima de 28 grados

El miércoles 11, la última jornada de la visita, el pronóstico para Luján anticipa cielo mayormente nublado, viento leve y temperaturas de entre 16 y 28 grados.

La misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján comenzará a las 10. Más tarde, la ceremonia de despedida se realizará a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de la partida hacia Lima, Perú.

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• Alertas en otras provincias

El informe meteorológico también incluye una alerta naranja por tormentas en Misiones y otra amarilla por tormentas para Formosa, el noreste de Corrientes y el sureste de Chaco.

Además, se informó una alerta amarilla por vientos para el noroeste de Chaco, Santiago del Estero, el sureste de Jujuy, el este de Salta, Tucumán, el sureste de Catamarca, el noreste de La Rioja y el noreste de Córdoba. Estas advertencias corresponden al panorama previo a la llegada del pontífice y deben consultarse en sus actualizaciones.