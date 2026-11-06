León XIV en Córdoba: “El Papa quiere estar cerca de la gente y recorrer todos los cuadrantes”

FOTO: El Padre Juan Martínez confirmó que está todo listo para recibir al Pontífice en FAdeA.

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a Córdoba entra en su etapa final. Los preparativos avanzan en distintos puntos de la ciudad y el predio de FAdeA ya está listo para recibir a miles de fieles que participarán del encuentro con el Pontífice el próximo martes.

El padre Juan Martínez, coordinador general de la organización de la visita papal en Córdoba, en diálogo con Cadena 3 confirmó que la avanzada de la Santa Sede recorrió las instalaciones y aprobó los principales aspectos de la organización.

“Hoy tuvimos la visita de la avanzada de la Santa Sede. La verdad es que quedamos conformes porque todo fue aprobado, todo validado, así que lo único que queda es esperar al Papa el próximo martes”, expresó en diálogo con Cadena 3.

También destacó que la ciudad comenzó a vestirse para la ocasión. Ya se colocaron banderolas y carteles alusivos en distintos sectores, como los puentes de Circunvalación, la avenida La Voz del Interior y la avenida Colón. Además, se realizaron recorridos para verificar los dispositivos de seguridad y los puntos por donde pasará el Papa.

Uno de los datos más importantes para quienes asistirán a FAdeA es que el predio contará con 39 cuadrantes y que el recorrido del Pontífice contempla pasar por todos ellos para saludar a los presentes.

“Hoy nos validó otra vez la avanzada que quieren que el Papa pase por todos los cuadrantes saludando a la gente. Me dijeron: queremos que el Papa esté cerca de la gente, queremos que se haga el recorrido”, explicó Martínez.

En ese sentido, destacó que la disposición del predio permitirá una cercanía especial con León XIV. Incluso, quienes se ubiquen junto a las vallas podrán estar a aproximadamente tres metros y medio del papamóvil.

El vehículo ya se encuentra en Córdoba y fue especialmente preparado para que el Papa pueda observar a los fieles y, al mismo tiempo, ser visto desde distintos sectores.

“Hay un papamóvil espectacular. Está lindísimo, bien abierto, con buena altura. Él tiene muy buena visión y nosotros también de él”, comentó el sacerdote.

Martínez hizo especial hincapié en la importancia de asistir con anticipación para ocupar los espacios disponibles y conseguir una buena ubicación.

“La mejor aliada es la experiencia de ir con tiempo”, recomendó, al explicar que los cuadrantes se irán ocupando a medida que llegue el público.

Además, aclaró que el predio no se cerrará porque todavía haya personas intentando ingresar o acomodarse. La interrupción del tránsito en la autopista se realizará al momento en que deba circular el Papa.

El cronograma también contempla el paso del Pontífice por distintos sectores de la ciudad. Desde el aeropuerto será trasladado hasta FAdeA y posteriormente realizará el recorrido hacia la zona céntrica, con destino al Arzobispado y la Catedral.

En el aeropuerto será recibido por el cardenal Ángel Rossi, el gobernador provincial y el intendente de Córdoba. También participarán niños de dos escuelas de las sierras, quienes tendrán la oportunidad de entregarle un presente con flores y plantas aromáticas características de la región.

Sobre el recorrido por Circunvalación, el padre Martínez aclaró que no habrá vallado en ese sector. En cambio, desde El Tropezón hasta el Arzobispado estará dispuesto el vallado de seguridad.

También señaló que existe la posibilidad de que los cordobeses puedan saludar al Papa durante el trayecto en automóvil, ya que, cuando advierta la presencia de personas, podría bajar el vidrio para saludarlas.

Más allá de la responsabilidad organizativa, Martínez compartió su emoción personal por la llegada de León XIV y destacó el significado espiritual de este encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En esto me siento un peregrino que espera encontrarse con este gran peregrino que se nos adelanta”, expresó.

Y agregó: “Para mí, humanamente, y no te diría menos que como cura, me hace mucho bien pensar que si él hace este esfuerzo de venir hasta nosotros, yo también quiero estar. No me lo quiero perder”.

Finalmente, manifestó su deseo de que los cordobeses puedan ser protagonistas de una jornada histórica: “Ojalá no nos lo perdamos los cordobeses porque esto no se dá todos los días”.

Con los preparativos prácticamente concluidos, Córdoba se prepara para vivir una jornada histórica de fe, encuentro y emoción con la llegada del papa León XIV.

Entrevista de "Informados al Regreso"