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A Rosario Central se le escapó el bicampeonato por segundos tras ganar 2 a 0 como local

El equipo de Almirón se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto, sin embargo no pudo repetir el título otorgado por liderar la tabla anual tras una agónica victoria de Boca.

07/11/2026 | 19:30Redacción Cadena 3

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Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. Torneo Clausura 2026-

FOTO: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. Torneo Clausura 2026-

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Rosario Central, bajo la dirección de Jorge Almirón, llega a este encuentro en un excelente momento, habiendo conseguido siete triunfos en sus últimos ocho partidos. Esto le ha permitido meterse de lleno en la contienda por el título de Campeón de Liga, que se otorga al líder de la tabla anual.

A pesar de su buen rendimiento, el "Canalla" no tiene el control total de su destino, ya que necesita ganar y que tanto Boca como Argentinos Juniors no sumen de a tres. La opción alternativa para el equipo rosarino es empatar, esperando que Argentinos Juniors pierda y que Boca sea derrotado por más de seis goles por Defensa y Justicia.

En contraste, Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en la última posición de la Zona B, con apenas nueve puntos, y ya no tiene posibilidades de mantener la categoría.

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[Fuente: Noticias Argentinas]

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