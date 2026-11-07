Instituto mantiene la ilusión de jugar la Copa Libertadores: qué necesita para clasificarse
El empate de Independiente Rivadavia reabrió las posibilidades de la Gloria. Si gana su próximo partido, alcanzará el cuarto puesto de la Tabla Anual y dependerá de que se liberen cupos para acceder al máximo torneo continental.
07/11/2026 | 18:23Redacción Cadena 3
FOTO: Lazaro fue la figura de Instituto. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
Instituto todavía tiene chances de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores. El empate de Independiente Rivadavia modificó el escenario de la Tabla Anual y le abrió una oportunidad concreta al equipo de Diego Flores: si consigue una victoria, llegará al cuarto puesto de la clasificación acumulada.
Sin embargo, alcanzar esa posición no le garantizará automáticamente un lugar en el certamen continental. Para conseguirlo, la Gloria también necesitará que se produzca alguno de los movimientos que pueden liberar plazas para la competencia.
Qué necesita Instituto para llegar a la Copa Libertadores
El conjunto cordobés deberá ganar su partido para ubicarse cuarto en la Tabla Anual. A partir de allí, tendrá que esperar que se cumpla al menos una de estas dos condiciones:
-Que Boca gane la Copa Sudamericana.
-Que alguno de los tres primeros equipos de la Tabla Anual se consagre campeón del Torneo Clausura.
Cualquiera de esos resultados permitiría liberar un cupo y abrirle a Instituto la posibilidad de ingresar a la Copa Libertadores, aunque tendría que hacerlo desde la fase previa.
El camino hacia la fase de grupos
El escenario también puede ser todavía más favorable para el equipo de Diego Flores. Si se cumplen las dos condiciones —el título de Boca en la Sudamericana y la consagración de uno de los tres primeros de la Tabla Anual en el Clausura—, se liberarían dos plazas.
En ese caso, Instituto podría clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Por eso, la Gloria mantiene abierta una posibilidad que depende tanto de sus propios resultados como de lo que suceda en las definiciones de los torneos. Primero deberá ganar para alcanzar el cuarto puesto y después seguir de cerca los resultados que pueden darle un lugar en el máximo certamen continental.
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Lectura rápida
¿Qué necesita Instituto para clasificar a la Copa Libertadores? Instituto debe ganar su partido y esperar que Boca gane la Copa Sudamericana o que uno de los tres primeros equipos de la Tabla Anual gane el Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador de Instituto? El entrenador de Instituto es Diego Flores.
¿Cuándo se podría clasificar Instituto a la Copa Libertadores? Instituto podría clasificar a la Copa Libertadores si cumple con las condiciones mencionadas antes del final de la temporada.
¿Dónde se encuentra Instituto en la Tabla Anual? Instituto necesita ubicarse en el cuarto puesto de la Tabla Anual para tener opciones de clasificar.
¿Por qué es importante que Boca gane la Copa Sudamericana? Si Boca gana la Copa Sudamericana, se liberaría un cupo para Instituto en la Copa Libertadores.