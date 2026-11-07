Instituto mantiene la ilusión de jugar la Copa Libertadores: qué necesita para clasificarse

Instituto todavía tiene chances de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores. El empate de Independiente Rivadavia modificó el escenario de la Tabla Anual y le abrió una oportunidad concreta al equipo de Diego Flores: si consigue una victoria, llegará al cuarto puesto de la clasificación acumulada.

Sin embargo, alcanzar esa posición no le garantizará automáticamente un lugar en el certamen continental. Para conseguirlo, la Gloria también necesitará que se produzca alguno de los movimientos que pueden liberar plazas para la competencia.

Qué necesita Instituto para llegar a la Copa Libertadores

El conjunto cordobés deberá ganar su partido para ubicarse cuarto en la Tabla Anual. A partir de allí, tendrá que esperar que se cumpla al menos una de estas dos condiciones:

-Que Boca gane la Copa Sudamericana.

-Que alguno de los tres primeros equipos de la Tabla Anual se consagre campeón del Torneo Clausura.

Cualquiera de esos resultados permitiría liberar un cupo y abrirle a Instituto la posibilidad de ingresar a la Copa Libertadores, aunque tendría que hacerlo desde la fase previa.

El camino hacia la fase de grupos

El escenario también puede ser todavía más favorable para el equipo de Diego Flores. Si se cumplen las dos condiciones —el título de Boca en la Sudamericana y la consagración de uno de los tres primeros de la Tabla Anual en el Clausura—, se liberarían dos plazas.

En ese caso, Instituto podría clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por eso, la Gloria mantiene abierta una posibilidad que depende tanto de sus propios resultados como de lo que suceda en las definiciones de los torneos. Primero deberá ganar para alcanzar el cuarto puesto y después seguir de cerca los resultados que pueden darle un lugar en el máximo certamen continental.

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