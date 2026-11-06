Colectividades abrió sus puertas en Rosario: 42 países, sabores del mundo y operativo especial

Rosario ya vive una nueva edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, uno de los acontecimientos más convocantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Nacional a la Bandera comenzó a llenarse de aromas, sabores y tradiciones de distintos rincones del mundo, con la participación de representantes de 42 países.

Con propuestas gastronómicas que ya reciben al público, se trata de una celebración que invita a viajar por diferentes culturas sin salir de Rosario.

Entre los puestos que ya ofrecían sus especialidades se encontraba el Centro Laziale Rosario, con sus tradicionales pizzas italianas. La pizza romana se vendía a $18.000 la unidad y $10.000 la media, aunque también había alternativas desde $15.000 y $8.000, respectivamente.

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Otra de las propuestas destacadas era la porchetta, un plato típico de Ariccia, en la región italiana del Lacio, cerca de Roma. Según explicó uno de los representantes del stand, se trata de un lechón deshuesado y relleno con especias, que luego se corta en porciones. La presentación ofrecida en el predio tenía un valor de $25.000.

Para los amantes de los dulces, el tiramisú italiano se ofrecía a $8.000 la porción. En otros sectores, los puestos ya tenían listas las carnes para preparar shawarmas y también funcionaban los espacios dedicados a bebidas y tragos.

La propuesta gastronómica vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta, que combina comidas típicas, música, cultura y tradiciones de las distintas colectividades.

Operativo policial y cortes de tránsito

El movimiento de visitantes está acompañado por un dispositivo especial de seguridad y ordenamiento vehicular.

Gustavo Velázquez, director de Eventos Masivos, confirmó que el operativo cuenta con 250 efectivos policiales de la Unidad Regional II, distribuidos en las distintas carpas y en los alrededores del predio.

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El esquema incluye un anillo de seguridad exterior y un trabajo coordinado con las áreas municipales de Tránsito y Control Urbano, que también tienen a su cargo el ordenamiento vehicular y el control de la venta ambulante.

En materia de circulación, desde las 19 se implementaron cortes en distintos accesos al sector del Parque Nacional a la Bandera. Entre las intersecciones afectadas se encuentran Primero de Mayo y Rioja, además de Juan Manuel de Rosas y Córdoba.

La recomendación para quienes se acercan al encuentro es concurrir caminando o utilizar el transporte urbano de pasajeros, que permite llegar a las inmediaciones del predio.

Con 42 países representados, una amplia variedad de platos típicos y propuestas culturales para todos los gustos, Colectividades vuelve a convertir a Rosario en un punto de encuentro de culturas. Una fiesta donde cada stand ofrece una experiencia diferente y donde la gastronomía funciona como una invitación a recorrer el mundo a través de sus sabores.

Informe de Agostina Meneghetti.