En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Vélez

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Rosario Notas

Colectividades abrió sus puertas en Rosario: 42 países, sabores del mundo y operativo especial

El predio del Parque Nacional a la Bandera ya recibe a los visitantes. Hay 250 efectivos policiales afectados al operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona.    

06/11/2026 | 19:08Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fiesta de Colectividades en Rosario.

FOTO: Fiesta de Colectividades en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Colectividades en Rosario: operativo especial.

    Informados al regreso Rosario

    Episodios

Rosario ya vive una nueva edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, uno de los acontecimientos más convocantes de la ciudad. Desde las primeras horas de la tarde, el Parque Nacional a la Bandera comenzó a llenarse de aromas, sabores y tradiciones de distintos rincones del mundo, con la participación de representantes de 42 países.

Con propuestas gastronómicas que ya reciben al público, se trata de una celebración que invita a viajar por diferentes culturas sin salir de Rosario.

Entre los puestos que ya ofrecían sus especialidades se encontraba el Centro Laziale Rosario, con sus tradicionales pizzas italianas. La pizza romana se vendía a $18.000 la unidad y $10.000 la media, aunque también había alternativas desde $15.000 y $8.000, respectivamente.

/Inicio Código Embebido/
Juntos Rosario

Ciudad. Colectividades celebra su 42ª edición con diez noches de gastronomía: "La fiesta creció mucho"

La presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras, Lydia de Grosso, confirmó que la apertura prevista para este viernes sigue en pie, pese a la incertidumbre por las condiciones meteorológicas. Además, explicó que existe un acuerdo con la Municipalidad para extender la celebración si las lluvias obligan a suspender alguna jornada.

Perspectiva Rosario

/Fin Código Embebido/

Otra de las propuestas destacadas era la porchetta, un plato típico de Ariccia, en la región italiana del Lacio, cerca de Roma. Según explicó uno de los representantes del stand, se trata de un lechón deshuesado y relleno con especias, que luego se corta en porciones. La presentación ofrecida en el predio tenía un valor de $25.000.

Para los amantes de los dulces, el tiramisú italiano se ofrecía a $8.000 la porción. En otros sectores, los puestos ya tenían listas las carnes para preparar shawarmas y también funcionaban los espacios dedicados a bebidas y tragos.

La propuesta gastronómica vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta, que combina comidas típicas, música, cultura y tradiciones de las distintas colectividades.

Operativo policial y cortes de tránsito

El movimiento de visitantes está acompañado por un dispositivo especial de seguridad y ordenamiento vehicular.

Gustavo Velázquez, director de Eventos Masivos, confirmó que el operativo cuenta con 250 efectivos policiales de la Unidad Regional II, distribuidos en las distintas carpas y en los alrededores del predio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El esquema incluye un anillo de seguridad exterior y un trabajo coordinado con las áreas municipales de Tránsito y Control Urbano, que también tienen a su cargo el ordenamiento vehicular y el control de la venta ambulante.

En materia de circulación, desde las 19 se implementaron cortes en distintos accesos al sector del Parque Nacional a la Bandera. Entre las intersecciones afectadas se encuentran Primero de Mayo y Rioja, además de Juan Manuel de Rosas y Córdoba.

La recomendación para quienes se acercan al encuentro es concurrir caminando o utilizar el transporte urbano de pasajeros, que permite llegar a las inmediaciones del predio.

Con 42 países representados, una amplia variedad de platos típicos y propuestas culturales para todos los gustos, Colectividades vuelve a convertir a Rosario en un punto de encuentro de culturas. Una fiesta donde cada stand ofrece una experiencia diferente y donde la gastronomía funciona como una invitación a recorrer el mundo a través de sus sabores.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo en Rosario? La Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades.

¿Quién es el director de Eventos Masivos que habló sobre el operativo? Gustavo Velázquez.

¿Cuántos países están representados en el evento? 42 países.

¿Dónde se realiza la fiesta? En el Parque Nacional a la Bandera.

¿Cómo se recomienda llegar al evento? Caminando o utilizando el transporte urbano de pasajeros.

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf