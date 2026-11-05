De Buenos Aires a Uruguay: 47 alumnos cambiaron sus planes para recibir a León XIV

La visita del papa León XIV moviliza a miles de personas y también modifica planes y recorridos. Ese es el caso de un colegio católico de Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que decidió adelantar su viaje de estudios para cruzar a Uruguay y recibir al pontífice durante su paso por Paysandú.

El grupo está integrado por 47 alumnos, acompañados por docentes y encargados de la institución. Cadena 3, los encontró en el paso fronterizo de Colón, Entre Ríos, cuando se dirigían hacia la ciudad uruguaya, donde León XIV celebrará una misa el sábado 7 de noviembre.

"Nosotros somos de Bella Vista, San Miguel, provincia de Buenos Aires, y la idea era cruzar acá, a Uruguay, a ver al Papa, a recibirlo, con todas las ganas, con los chicos", contó uno de los preceptores del establecimiento al explicar el motivo del viaje.

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La decisión implicó modificar el cronograma original, que contemplaba un recorrido de estudios por distintos puntos de la Argentina y la Patagonia. "Nosotros adelantamos un poco el viaje como para poder recibirlo al Papa acá, venir acá y recibirlo acá", explicó el docente.

También señaló que la alternativa de esperar al pontífice en Buenos Aires complicaba la continuidad del itinerario. "Porque si lo recibíamos allá en Buenos Aires, se nos iba a hacer muy tarde para el viaje, entonces decidimos hacerlo acá con mucho entusiasmo y con muchas ansias también", agregó.

Durante su estadía en Paysandú, los estudiantes se alojarán en un establecimiento educativo que les prestará sus instalaciones. "Nos quedamos en un lugar que nos prestan, un colegio", precisó el preceptor, quien explicó que permanecerán allí mientras acompañan los preparativos para la llegada del Papa.

El testimonio refleja cómo la visita de León XIV trasciende la agenda oficial y alcanza también a instituciones educativas y grupos de jóvenes que reorganizaron sus actividades para participar de un acontecimiento histórico. Para estos 47 estudiantes, el viaje de estudios tendrá una escala especial: la posibilidad de recibir al pontífice en Uruguay antes de continuar rumbo a la Argentina y la Patagonia.

Informe de Agustín Dadamio.