Juicio por el caso Toretto: testimonios conmovedores de familiares y testigos

Buenos Aires, 5 de noviembre (NA) – El juicio contra Felicitas "Toretto" Alvite continuó este miércoles con la declaración de un policía, dos testigos y hermanos de Walter Armand, quienes expusieron el dolor que la familia atraviesa desde aquel 12 de abril de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.

Antes de las declaraciones de los hermanos Milton y Laura, expusieron un policía y testigos del secuestro del auto y el celular, quienes brindaron precisiones de las actuaciones, supo la agencia Noticias Argentinas.

Se trató de testimoniales de importancia para el tribunal, pero los ojos se centraron en los familiares de la víctima, quienes relataron cómo se enteraron de la noticia y cómo siguen a pesar del dolor.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando Milton contó que su mamá "ve todos los días el video del accidente porque ahí es donde su hijo está vivo por última vez".

Desde un comienzo reclamó que no fue un accidente: "Walter no va a volver, queremos justicia".

Luego, fue el turno de Laura, quien contó que estaba trabajando cuando le llegó el llamado de que Walter había sufrido un accidente, por lo que les avisó a sus otros hermanos.

Además, manifestó la angustia que atraviesa su mamá día a día: "Está destrozada, ya no es la misma. Esperamos justicia, es una simple palabra, espero justicia que aclare, esto no fue un accidente, se llama dolo eventual. Mi madre no debería estar acá, no es natural que una madre despida a un hijo. Tiene que haber justicia".

Este jueves 5 de noviembre prestan testimonio ante los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard testigos presentados por la defensa.

Alvite se encuentra acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión. Respecto a su amiga, Valentina Velázquez, con quien corría picadas al momento del siniestro fatal, está imputada por prueba de velocidad temeraria.