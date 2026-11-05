Un petrolero atacado en el golfo Pérsico y otros incidentes en Oriente Medio

FOTO: Petrolero es atacado en el golfo Pérsico frente a Qatar y otras noticias de Oriente Medio

Un petrolero fue alcanzado por proyectiles frente a la costa de Qatar en el golfo Pérsico, según un comunicado del ejército británico emitido el jueves. Este ataque se suma a un contexto de creciente tensión en la región, ya que la televisión estatal iraní reportó que dos petroleros y un remolcador habían chocado con minas en el estrecho de Ormuz.

El ataque al petrolero ocurrió el miércoles, cuando fue impactado por dos proyectiles, aunque hasta el momento no hay información sobre la situación de la tripulación, tal como lo indicó el ejército británico. Este hecho se registró a unas 50 millas náuticas (92 kilómetros) al norte de la ciudad qatarí de Madinat ash Shamal. A pesar de la gravedad de la situación, el nombre del petrolero y la bandera que enarbolaba no fueron revelados, y no hubo reivindicación de responsabilidad por el ataque.

El Centro Militar Británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) también señaló que se desconoce el alcance de los daños causados y cualquier posible impacto ambiental. Cabe destacar que el UKMTO había indicado en un informe el mes pasado que estaba enfrentando dificultades para obtener información precisa sobre el número de ataques, ya que muchos barcos actualmente optan por no reportarlos.

Por otro lado, el ejército de Corea del Sur ha propuesto la expansión del área operativa de una unidad naval antipiratería que actualmente se encuentra desplegada cerca de Somalia. Esta medida busca incluir aguas al sur de Omán, debido a un aumento de la piratería vinculado a los conflictos en Oriente Medio. La portavoz del Ministerio de Defensa, Chung Binna, aclaró que esta ampliación no implicaría una participación de Corea del Sur en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La propuesta sugiere que el área operativa surcoreana se extienda hasta cerca del puerto de Duqm, a más de 650 kilómetros (403 millas) del estrecho de Ormuz. Además, se contempla la inclusión de más personal y equipos, como aviones de patrulla y unidades de desactivación de explosivos, aunque cualquier cambio requeriría la aprobación del presidente Lee Jae Myung y de la legislatura del país.

En otro informe, la televisión estatal iraní informó que dos petroleros y un remolcador se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre posibles víctimas ni la nacionalidad de las embarcaciones involucradas. Esta afirmación no ha podido ser verificada de manera independiente.

Además, se informó que la Guardia Revolucionaria de Irán incautó dos drones estadounidenses en el espacio aéreo sobre el estrecho. Esta fuerza suele emitir comunicados similares sobre ataques a embarcaciones y daños en petroleros en la región.

El estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial, ha estado en el centro de tensiones entre Irán y otros países, especialmente tras los ataques de Estados Unidos e Israel en febrero, que llevaron al cierre temporal de esta vía marítima.

Este despacho se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.