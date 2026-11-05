El feriado por el Papa en Rosario: "La expectativa es que haya muchos locales abiertos"

La actividad comercial de Rosario tendrá un escenario dispar el próximo lunes, cuando rija el feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. Aunque todavía no existe una posición unificada entre los comerciantes, hay expectativas de que buena parte de los locales abra sus puertas para aprovechar el movimiento del fin de semana largo. Así lo explicó Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diálogo con Cadena 3 Rosario.

"En Rosario todavía hay algunas discusiones, no hay una unanimidad absoluta", señaló el dirigente. Según contó, las empresas y los locales más importantes de la ciudad tienen expectativas de trabajar durante esa jornada, mientras que en los barrios suele mantenerse la actividad habitual durante los feriados, principalmente en los negocios atendidos por sus propios dueños.

"Yo veo que muchos tienen interés de abrir su puerta, porque lógicamente la necesidad está implícita de hacer caja todos los días para sostenerse", sostuvo Diab. En ese sentido, consideró que no se observará un cierre generalizado y que la decisión de cada comercio dependerá de sus posibilidades y de las expectativas de venta.

El feriado y el pago a los empleados

Diab explicó que la jornada tendrá las características de un feriado nacional, por lo que los trabajadores no estarán obligados a prestar servicios. En caso de hacerlo, deberán percibir el pago diferencial correspondiente. Esta condición generó algunas controversias, especialmente en localidades alejadas de los principales puntos de las actividades papales, donde algunos comerciantes cuestionaron el costo adicional de abrir.

Respecto de las grandes superficies, como shoppings y supermercados, aclaró que CAME no representa directamente a esos establecimientos, aunque estimó que podrían mantener el criterio que habitualmente aplican durante los feriados nacionales. De todos modos, evitó anticipar una decisión que corresponde a esas entidades.

Las expectativas por el movimiento turístico

El titular de CAME también destacó que la visita papal puede generar un impacto económico importante en las ciudades que integran el recorrido. "El producido económico va a ser muy bueno para los lugares donde el Papa esté", afirmó, al describir el movimiento que ya se registra en Buenos Aires, donde las restricciones de circulación y los controles de seguridad obligarán a los asistentes a caminar largas distancias y llegar con varias horas de anticipación.

En el caso de Rosario, Diab consideró que la actividad comercial también podría verse favorecida por la coincidencia del feriado con la Feria de las Colectividades y un pronóstico de buen tiempo. "Si se dan las condiciones, en los momentos económicos que estamos viviendo, creo que hay que aprovecharlo", planteó.

Por último, el dirigente señaló que el panorama local se terminará de definir sobre la marcha, en un contexto en el que los comerciantes necesitan sostener sus ventas. La expectativa es que haya numerosos negocios abiertos, especialmente en los centros comerciales a cielo abierto y los locales de cercanía, aunque cada establecimiento deberá evaluar si puede afrontar los costos adicionales de trabajar durante un feriado nacional.

Entrevista de Verónica Maslup.