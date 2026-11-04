Mora Bianchi, la estrella de Margarita, conquistada por Córdoba: "Me recibió muy bien"

Mora Bianchi, una de las protagonistas de la exitosa serie Margarita, expresó su alegría por visitar Córdoba y destacó la cálida recepción que tuvo en la ciudad. “Córdoba me recibió muy bien”, aseguró en diálogo con Cadena 3, en la que también repasó su camino artístico, las experiencias que marcaron su llegada a la ficción y los proyectos que se vienen.

La actriz contó que su vínculo con la actuación comenzó desde muy pequeña y que interpretar a Margarita representa la concreción de un sueño que la acompaña desde hace años. “Lo sueño desde que tengo su edad”, afirmó al recordar el proceso que la llevó a conseguir el papel, luego de participar de un casting en la Academia de Cris Morena.

En ese recorrido, Bianchi debió afrontar distintos desafíos, entre ellos un cambio de imagen. “Hasta ese momento no me gustaban mis rulos. Era como una ceremonia todos los días plancharme el pelo”, confesó sobre una etapa que hoy recuerda con emoción. Finalmente, su talento y perseverancia le permitieron quedarse con uno de los personajes centrales de la producción.

También destacó el entrenamiento previo al comienzo de las grabaciones, una experiencia que considera fundamental para construir el vínculo entre los integrantes del elenco. “Fue increíble. Ahí nos conocimos todos y cada uno empezó a sumar como aprendizaje”, explicó.

La convivencia y el trabajo compartido fueron parte de una aventura que marcó a los jóvenes artistas. “Imagínate, 18 años y yéndonos a vivir a Uruguay a grabar durante cuatro meses”, recordó sobre la experiencia de trasladarse al país vecino para realizar la serie.

Al hablar sobre su futuro profesional, Mora mencionó a Tini y Lali como dos de sus principales referentes, a quienes admira por sus trayectorias y su capacidad para construir carreras artísticas. Sobre el desafío de encontrar una identidad propia después de un éxito, reflexionó: “Es complicado despegarse, pero creo que es buscarlo y tener tiempo”.

Por otra parte, la actriz anticipó los preparativos para las próximas funciones de Margarita en el Campo Argentino de Polo, previstas para el 17, 18 y 19 de diciembre. Según contó, la expectativa es enorme y algunas fechas ya tienen localidades agotadas. “Estamos mega emocionados”, expresó.

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Finalmente, Bianchi dedicó unas palabras a sus seguidores y agradeció el acompañamiento que recibe desde el estreno de la ficción. Consciente del vínculo especial que construyó con el público, dejó un mensaje de afecto: “Si es con amor me van a seguir siempre, porque yo a ellos los sigo siempre”.

Entrevista de "Viva la Radio"