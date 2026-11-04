FOTO: Bancor abre su museo para los turistas en la previa a la llegada del Papa.

El Museo Tamburini de Bancor se suma a las actividades culturales organizadas a propósito de la visita del Papa León XIV a Córdoba. Para recibir a los turistas y feligreses que llegan a la ciudad, este sábado y domingo se abrirán las puertas del Museo para que puedan recorrer la gran muestra: Eugenio Zanetti: El hombre que habita muchos mundos. El Tamburini, ubicado en San Jerónimo 166, se encuentra a metros de la Catedral y la plaza central de la Ciudad de Córdoba.

El sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 10h a 17:30 y con entrada libre y gratuita, se podrán ver las obras originales y las intervenciones de este gran artista ganador del premio Oscar por Mejor Dirección de Arte en el filme “Restauración”, que lo consagró como el único cordobés en obtener ese galardón.

La muestra es una oportunidad excepcional para conocer y disfrutar del legado que acaba de dejar Zanetti, fallecido recientemente a los 79 años, pocos días después de inaugurada la muestra con su presencia y del estreno de la ópera “Los cuentos de Hoffmann” que preparaba en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Los visitantes podrán además, conocer la monumental sede de la Casa Matriz del Banco de la Provincia de Córdoba considerada una joya arquitectónica, diseñada por el italiano Francisco Tamburini, con ornamentaciones, vitrales, y frescos excepcionales.

Para adentrarse más de lleno en estos fascinantes mundos artísticos, el público tendrá la oportunidad de realizar las visitas guiadas con especialistas, programadas en los siguientes horarios:

? Sábado: 12h y 14h: Visita guiada por la muestra de Eugenio Zanetti. A su vez: Avistaje de cielo artístico con telescopios: 13h y 16h.

? Domingo: 11h y 13h: Visita guiada por la muestra de Eugenio Zanetti.

La celebración del arte de Zanetti

Zanetti fue pintor, escenógrafo, diseñador de producción, dramaturgo y director. Su trayectoria, de proyección internacional, tuvo un hito singular: el Oscar a la Mejor Dirección de Arte por el filme “Restauración”, que lo consagró como el único cordobés en obtener ese galardón.

Para Bancor esta muestra posee un valor muy especial. La presencia activa y el acompañamiento de Eugenio Zanetti tanto en el desarrollo de la propuesta, como en el montaje y apertura de la exposición, fueron valioso un aporte que la institución guarda con profunda gratitud.

La muestra

Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos propone un diálogo entre las disciplinas que atravesaron la trayectoria del artista y la arquitectura del Tamburini.

Las salas del museo despliegan sus distintos modos de creación: un ambiente que evoca su atelier y reúne sus pinturas, bocetos originales, objetos de utilería y archivos fotográficos que muestran el detrás de escena de sus producciones. El cine tiene su lugar con fragmentos de películas en las que trabajó y una sección especial dedicada al Oscar.

El recorrido de la muestra en Bancor finaliza en el universo de la ópera con Don Carlo, presentada en el Teatro Colón en 2015 bajo su diseño escénico y vestuario. Máscaras y trajes de terciopelo, con bordados, galones e intervenciones pictóricas, se exhiben por primera vez en Córdoba.