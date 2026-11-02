Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre
Este lunes 2 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 17° y 27°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves. Conocé todos los detalles del pronóstico extendido.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es de 23°, con una humedad del 70%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.
El clima hoy lunes 2 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se esperan precipitaciones significativas durante el día.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el martes 3 de noviembre la mínima será de 19° y la máxima de 25°, con posibilidad de light rain. El miércoles 4 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima alcanzará 24°, también con light rain. Para el jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 10° y la máxima de 17°, con light rain.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se prevé una temperatura mínima de 17° y máxima de 27°, con cielos parcialmente nublados.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 23°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el martes y miércoles, con temperaturas entre 14° y 25°.
¿Cuál es la visibilidad actual?
La visibilidad actual es de 10000 metros, óptima para actividades al aire libre.