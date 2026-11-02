Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre
Este lunes 2 de noviembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que rondan los 25°. Se espera una máxima de 27° y una mínima de 14°. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el lunes 2 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°. La humedad se encuentra en un 47%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.
El clima hoy lunes 2 de noviembre
Para este lunes 2 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un viento de 5 m/s y una humedad del 47%. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en la ciudad.
Pronóstico extendido
El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba indica que el martes 3 de noviembre habrá una mínima de 17° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre se espera una mínima de 17° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima agradable con temperaturas entre 14° y 28°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 25° con una sensación térmica similar.
¿Habrá lluvias hoy?
No se anticipan lluvias para el día de hoy en Córdoba.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan lluvias ligeras el martes y miércoles, con temperaturas similares.
¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, con buena visibilidad.