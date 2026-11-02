Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado con una temperatura de 25°. La sensación térmica es de 25°. La humedad se encuentra en un 47%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para este lunes 2 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, con un viento de 5 m/s y una humedad del 47%. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba indica que el martes 3 de noviembre habrá una mínima de 17° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre se espera una mínima de 17° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras.