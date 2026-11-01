Newell's empató ante Unión y continúa en puestos de play off

Newell’s sumó un punto en el Coloso Marcelo Bielsa y quedó bien perfilado para avanzar a los octavos de final del torneo Clausura. Por la fecha 15, la Lepra empató 1-1 con Unión, que necesitaba ganar para acercarse a los puestos de clasificación.

El equipo rosarino quedó con 212 puntos y ocupa el sexto lugar, a la espera de la última fecha de la fase regular. Unión, con 18 unidades, sigue fuera de los ocho primeros.

El Tatengue abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo, con un gol de Ludueña. Newell’s alcanzó la igualdad cuando Isla convirtió en contra.

El partido tuvo pocas situaciones claras y un ritmo discreto. Pese a no quedarse con los tres puntos, la Lepra mantiene una posición favorable en la pelea por meterse en los playoffs.