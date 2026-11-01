Newell's empató ante Unión y continúa en puestos de play off
El Tatengue se puso en ventaja con un gol de Ludueña al comienzo del segundo tiempo, pero Isla marcó en contra y estableció el 1-1. La Lepra quedó cerca de los playoffs y Unión, comprometido en la pelea por clasificarse
01/11/2026 | 20:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Newell's vs. Gimnasia de Mendoza. Torneo Clausura-
FOTO: Newells empató contra Union
Newell’s sumó un punto en el Coloso Marcelo Bielsa y quedó bien perfilado para avanzar a los octavos de final del torneo Clausura. Por la fecha 15, la Lepra empató 1-1 con Unión, que necesitaba ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
El equipo rosarino quedó con 212 puntos y ocupa el sexto lugar, a la espera de la última fecha de la fase regular. Unión, con 18 unidades, sigue fuera de los ocho primeros.
El Tatengue abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo, con un gol de Ludueña. Newell’s alcanzó la igualdad cuando Isla convirtió en contra.
El partido tuvo pocas situaciones claras y un ritmo discreto. Pese a no quedarse con los tres puntos, la Lepra mantiene una posición favorable en la pelea por meterse en los playoffs.
Lectura rápida
¿Qué equipo jugará este domingo?
Newell’s se enfrentará a Unión de Santa Fe.
¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Daniel Zamora.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa.
¿Cuáles son las posiciones de los equipos en la Zona A?
Newell’s ocupa el sexto puesto con 21 puntos y Unión está décimo con 17 puntos.
¿Por qué es importante este partido?
Ambos equipos necesitan ganar para mejorar sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.