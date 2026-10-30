La última fecha de la Primera Nacional definirá ascensos y descensos en una jornada clave
La trigésima sexta fecha de la Primera Nacional se jugará este sábado, con Ferro y Tristán Suárez como líderes. Equipos buscan sorpresas en la jornada decisiva.
FOTO: Ferro sueña con el regreso a la Primera División.
Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Este sábado comenzará la trigésima sexta fecha de la Primera Nacional, donde se determinarán tanto los finalistas que lucharán por el ascenso como el último equipo que descenderá. La jornada contará con 13 partidos que prometen ser muy intensos.
A las 15 horas se disputarán nueve encuentros en simultáneo, siendo uno de los más esperados la visita de Ferro a Acassuso. En caso de que el equipo "Ferroviario" logre la victoria, asegurará su lugar en la final por el ascenso.
En Mendoza, Godoy Cruz, que también busca la primera posición en la Zona A, recibirá a Almirante Brown a la misma hora. En la Zona B, Tristán Suárez lidera con 61 puntos y definirá su situación en condición de local frente a Deportivo Maipú.
Los equipos que podrían arrebatarle la primera posición son Atlanta y Temperley, que se enfrentarán a Midland y Güemes de Santiago del Estero, respectivamente, también a las 15 horas.
En cuanto a la lucha por la permanencia, ya se confirmaron los descensos de Acassuso, San Miguel y Güemes (SdE). Aún falta definir cuál será el cuarto equipo en perder la categoría, que puede ser Chacarita, Patronato o Nueva Chicago.
Lectura rápida
¿Qué se define en la última fecha de la Primera Nacional?
Se definen los finalistas por el ascenso y el último descenso.
¿Quiénes son los líderes de cada zona?
Ferro en la Zona A y Tristán Suárez en la Zona B.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
Este sábado, con la mayoría de los partidos comenzando a las 15 horas.
¿Qué equipos luchan por evitar el descenso?
Los equipos en riesgo son Chacarita, Patronato y Nueva Chicago.
¿Qué necesita Ferro para clasificar?
Ferro necesita ganar ante Acassuso para asegurar su lugar en la final por el ascenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]