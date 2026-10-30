La última fecha de la Primera Nacional definirá ascensos y descensos en una jornada clave

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Este sábado comenzará la trigésima sexta fecha de la Primera Nacional, donde se determinarán tanto los finalistas que lucharán por el ascenso como el último equipo que descenderá. La jornada contará con 13 partidos que prometen ser muy intensos.

A las 15 horas se disputarán nueve encuentros en simultáneo, siendo uno de los más esperados la visita de Ferro a Acassuso. En caso de que el equipo "Ferroviario" logre la victoria, asegurará su lugar en la final por el ascenso.

En Mendoza, Godoy Cruz, que también busca la primera posición en la Zona A, recibirá a Almirante Brown a la misma hora. En la Zona B, Tristán Suárez lidera con 61 puntos y definirá su situación en condición de local frente a Deportivo Maipú.

Los equipos que podrían arrebatarle la primera posición son Atlanta y Temperley, que se enfrentarán a Midland y Güemes de Santiago del Estero, respectivamente, también a las 15 horas.

En cuanto a la lucha por la permanencia, ya se confirmaron los descensos de Acassuso, San Miguel y Güemes (SdE). Aún falta definir cuál será el cuarto equipo en perder la categoría, que puede ser Chacarita, Patronato o Nueva Chicago.