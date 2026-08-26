Radar transforma podcasts en información accesible para agentes de IA

Particle, la startup de noticias impulsada por IA fundada por ex ingenieros de Twitter, ha presentado su nueva plataforma de inteligencia de podcasts llamada Radar. Este innovador sistema no solo transcribe el audio de los podcasts, sino que también analiza su contenido, facilitando la búsqueda de información específica dentro de más de 130,000 episodios.

La plataforma se lanzó con el objetivo de hacer que las conversaciones en los podcasts sean fácilmente accesibles y utilizables por agentes de inteligencia artificial. Según Sara Beykpour, cofundadora y CEO de Particle, Radar ha despertado un gran interés, especialmente entre fondos de cobertura que buscan datos que no son visibles para sus agentes.

"Hemos tenido a los fondos de cobertura como nuestros principales clientes, integrándose directamente con nuestra API", explicó Beykpour a TechCrunch. Además, la herramienta es útil para periodistas e investigadores, así como para plataformas de búsqueda de IA y revendedores de datos.

Radar permite a los usuarios rastrear menciones de entidades específicas en los podcasts y recibir alertas personalizadas sobre su aparición. Las alertas pueden ser enviadas por correo electrónico, Slack o webhook, y pueden configurarse para notificar solo cuando se discuten ciertos temas o invitados.

La plataforma incluye características avanzadas como la extracción de clips relevantes con timestamps, lo que permite a los usuarios escuchar y leer los comentarios realizados en los episodios. La idea de Radar surgió de una de las características más populares de la aplicación de noticias de Particle, que usaba una API para encontrar clips interesantes de podcasts.

Con Radar, Particle ha creado el servicio de transcripción de podcasts más grande del mundo, añadiendo 20,000 episodios a su índice diariamente. La transcripción incluye etiquetas de hablantes y metadatos ricos, lo que permite a Radar entender los temas discutidos y las entidades involucradas.

Además de su interfaz web, Radar ofrece una API y un MCP (Managed Cloud Platform) que permite a los agentes de IA y a otras empresas acceder a esta inteligencia de forma programática. La suscripción a Radar tiene un costo de $29 al mes por usuario, con un plan empresarial de $399 mensuales que incluye 20 usuarios. Para los usuarios de API, los precios son personalizados según sus necesidades.

En el futuro, Radar planea expandir su servicio más allá de los podcasts, incluyendo otros tipos de audio como videos de YouTube y clips de noticias.