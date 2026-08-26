Boca enfrenta un duro golpe: Tomás Aranda se fracturó el peroné y será operado

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- El juvenil Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca Juniors.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los estudios realizados al futbolista confirmaron la gravedad de la lesión y se determinó que deberá pasar por el quirófano, aunque aún no se ha informado oficialmente el tiempo estimado para su recuperación.

Esta baja representa un duro golpe para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que Aranda había adquirido protagonismo durante 2026, convirtiéndose en una de las figuras del equipo.

El mediocampista de 19 años irrumpió este año en la Primera División y rápidamente logró hacerse un lugar en el plantel profesional, llegando a recibir incluso la camiseta número 10 para el segundo semestre.

La lesión del atacante xeneize se produce en un momento crucial, cuando Boca comienza a disputar la parte decisiva de la temporada, con compromisos importantes tanto en el ámbito local como internacional.

Ahora, el jugador iniciará un proceso de recuperación que comenzará con la operación y luego un extenso período de rehabilitación antes de poder regresar a los entrenamientos.

Los plazos definitivos dependerán del tipo de fractura y de la evolución posterior a la intervención, aunque se estima que su ausencia se extenderá durante varios meses.