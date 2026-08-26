Rusia minimiza el impacto de la visita del director de la CIA y reconoce diálogos entre agencias

Buenos Aires, 26 agosto (NA) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, abordó hoy la actual "profundísima crisis en la que se encuentran las relaciones ruso-estadounidenses".

En su declaración, Peskov destacó que aún es prematuro evaluar el impacto de los recientes contactos entre los servicios de inteligencia de ambos países, que tuvieron lugar en Moscú, en la resolución de esta crisis.

"Los contactos en sí mismos entre los servicios especiales son un fenómeno positivo y un proceso positivo. Estos contactos a menudo continúan incluso en los momentos más difíciles de las relaciones bilaterales", afirmó Peskov, según el sitio Actualidad RT.

Además, subrayó que no hubo un encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Ratcliffe durante la visita del director de la CIA a Moscú.

"Solo puedo decirles que sí hubo contactos a través de los servicios especiales. No se produjeron reuniones con el presidente de Rusia. Eso es todo lo que puedo decir sobre este asunto. Por supuesto, al presidente Putin se le informa de todo sin demora", agregó el vocero.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó sobre la visita de Ratcliffe, describiéndola como "una especie de rutina".

Trump hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la prensa, indicando que se trataba de "una especie de lamentable decepción para la gente".

El mandatario estadounidense expresó su deseo de que "el conflicto ucraniano termine pronto".

Recordó que "nunca habría comenzado si él hubiese sido presidente" en 2022, según lo reportado por el medio ruso mencionado.

"John Ratcliffe es un tipo fantástico […] Ahora, tal vez algo bueno salga de todo esto", manifestó Trump, añadiendo que EE.UU. está trabajando "muy duro" para que se resuelva esta crisis.