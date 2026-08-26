Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.
El sorteo número 5451 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 26 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 3883, que se interpreta como "A primera (Mal Tiempo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5451 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 12:00. El número a la cabeza fue 3883, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mal Tiempo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3883
2° 8824
3° 1256
4° 0834
5° 2170
6° 7405
7° 4076
8° 4065
9° 0532
10° 4966
11° 1355
12° 5820
13° 8650
14° 6346
15° 4662
16° 3772
17° 2077
18° 7838
19° 0858
20° 4644
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5451 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3883.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Mal Tiempo)".
¿Cuáles son los otros números?
Los otros números son 8824, 1256, 0834, 2170, 7405, 4076, 4065, 0532, 4966, 1355, 5820, 8650, 6346, 4662, 3772, 2077, 7838, 0858, 4644.